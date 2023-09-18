Защищенный смартфон Oukitel WP27 уже в продаже

Китайская компания Oukitel начала продажи прочного смартфона под названием Oukitel WP27.

Стоимость гаджета в интернет-магазине достигает 180 долларов. Новинка оснащается 6,78-дюймовым экраном с высоким разрешением. Емкость батареи достигает 8500 мАч с быстрой зарядкой. Аппарат соответствует стандарту прочности MIL-STD-810H и защищен от попадания влаги и пыли. На тыльной стороне смартфона установлена камера с главным датчиком 64 мегапикселя. Над экраном предусмотрели датчик 16 мегапикселей.

За быстродействие смартфона отвечает мощный процессор MediaTek Helio G99 с 12 гигабайтами оперативной памяти. Аппарат имеет 256 гигабайт флеш-памяти. Модель функционирует на новой платформе Android 13.