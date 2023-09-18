 

Невролог Овсянникова рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывает осенняя хандра

18.09.2023, 16:25, Разное
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Невролог Ксения Овсянникова разъясняет, что уныние, тоска и другие проявления плохого настроения осенью могут быть индикаторами разнообразных проблем. В интервью она подчеркивает, что плохое настроение в это время года может служить сигналом о нештатных функциональных расстройствах организма.

Наиболее распространенным фактором, вызывающим негативные эмоциональные переживания, является дефицит важных питательных веществ, таких как витамины и микроэлементы, как отмечает врач. Среди них особое внимание уделяется недостатку витаминов группы В, железа, магния, йода и белка.

Ксения Овсянникова подчеркивает, что в осенний сезон недостаток витамина D может быть причиной уныния, сопровождаясь плохой усвоимостью кальция, проблемами с зубами, болями в костях и мышцах, а также синяками.

Кроме того, по мнению специалистки, психоэмоциональные проблемы могут быть связаны с такими факторами, как сидячий образ жизни, анемия, травмы головы, нарушения в работе надпочечников, гипотиреоз и резкое повышение уровня сахара в крови.

Это напоминает о важности заботы о своем здоровье и подчеркивает, что изменения в настроении могут быть сигналом о более серьезных проблемах, требующих внимания и медицинской консультации. Ранее портал MedikForum.ru сообщал, что неприятные ощущения после еды могут быть симптомом рака.


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