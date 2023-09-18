Планшет OnePlus Pad Go засветился на рендере

В Сети опубликовали фотографии нового планшета под названием OnePlus Pad Go.

Премьера гаджата состоится в ближайшее время, но точные сроки пока не объявлены разработчиками. По внешнему виду новый планшет OnePlus Pad Go имеет сходство с ранее выпущенным OnePlus Pad, но отличительные особенности все же присутствуют. Девайс имеет круглый блок основной камеры и закругленные грани.

Что касается производительности, пока в компании не раскрывают размер оперативной и встроенной памяти, а также предусмотренный процессор. Новинка OnePlus Pad Go получила увеличенный 11,6-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также качественные динамики. Планшет функционирует на новой операционной системе Android 13 с фирменной надстройкой.