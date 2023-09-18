 

Белый дом обеспокоен низкой активностью получателей разрешений на портале госуслуг

18.09.2023, 13:55, Разное
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Белый дом достиг цели по ЕПГУ, но бизнес и граждане остаются скептически настроенными. Компании и частные лица предпочитают традиционные методы получения разрешений и лицензий, игнорируя цифровые возможности. Хотя реформа уже перевела выдачу лицензий на портал “Госуслуги”, бизнес не готов перейти к новым сервисам, и это затрудняет развитие дальнейших шагов в сфере разрешительной деятельности.

Данные Аналитического центра при правительстве подтверждают, что доля отказов и просрочек при использовании ЕПГУ значительно ниже, чем при обращении в ведомства напрямую. Однако, востребованность портала остается невысокой: всего 4% обращений за разрешениями совершаются через ЕПГУ, в то время как 83% – в электронной форме напрямую в ведомствах, а остальные 12,2% – на бумаге.

Сравнивая эту ситуацию с выдачей лицензий, видно, что 54% обращений за лицензиями проходят через ЕПГУ, что объясняется более унифицированным характером документов и процедур для лицензирования.

Одной из причин низкой востребованности ЕПГУ для разрешений является сложность адаптации разнообразных региональных и федеральных документов к платформе ЕПГУ. Для упрощения этого процесса потребовалось бы создать множество “шлюзов”, что затруднительно из-за различий в IT-системах разрешительных органов.

Тем не менее, правительство проявляет интерес к заявлениям, поданным через ЕПГУ, из-за его прозрачности и интеграции с аналитической системой реформы контроля и надзора. Технически это возможно, но требует значительных усилий и ресурсов из-за сложной структуры IT-систем разрешительных органов.


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