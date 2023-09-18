Xiaomi опубликовала фото планшета Xiaomi RedmiPad SE

Руководство Xiaomi продемонстрировали снимки нового планшета под названием RedmiPad SE.

Устройство имеет увеличенные габариты, о чем свидетельствует 11-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 Гц. Также модель отличается продвинутой технологией, которая предполагает дополнительную защиту глаз от избытка синего оттенка. Разработчики пока не раскрывают уровень мощности и объем памяти, однако уже 21 сентября состоится официальная премьера планшета RedmiPad SE.

Предполагается, что устройство окажется более мощным, чем ближайшие конкуренты в данном сегменте рынка. Информации о стоимости новинки пока не опубликовали.