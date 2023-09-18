В рамках демографической кампании Госдума сократит срок женской беременности до 5 месяцев

С 1 января женщин могут обязать рожать детей после 5 месяцев беременности – с таким предложением выступил депутат от партии «Единая Россия» Иван Красильников.

Сокращение срока беременности вводится на 1 год с возможностью продления.

Как показывают расчёты, в случае, если беременность женщины в России будет сокращена с 9 до 5 месяцев, это позволит на 45% повысить рождаемость в стране и справиться с демографическими последствиями девяностых. За превышение предельно допустимого срока беременности физических лиц ждут штрафы от 10 до 35 тысяч рублей, а юрлица и ответственные чиновники могут столкнуться с уголовной ответственностью и штрафами до 600 тысяч рублей. Если законопроект будет принят, то рожать по ускоренной программе придётся всем женщинам, забеременевшим с 1 января 2024 года.

– У нас СВО на дворе, экономический кризис надвигается, – говорит депутат. – В такой сложный для страны момент вынашивать ребёнка 9 месяцев – непозволительная роскошь. Мы хотели сократить сроки до 3 месяцев, чтобы повысить рождаемость сразу втрое, но против этого выступили социалисты, которые начали что-то кричать про восьмичасовой рабочий день. Сошлись в итоге на пяти месяцах. Так что, товарищи женщины, поднапрягитесь и извольте исправить ситуацию с демографией в стране.

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