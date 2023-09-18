Скандалы: Ущерб «РН-Юганскнефтегаза» землям ХМАО зашкалил за миллиард

Юристы Росприроднадзора «прописались» в судах

Крупнейшая добывающая структура «Роснефти» – «РН-Юганскнефтегаз» – наращивает ущерб природе Югры, параллельно участвуя в сотнях судебных разбирательств с надзорными органами. Финансовые претензии к предприятию только за последний год достигли миллиардных значений, причем, как отмечают специалисты, оплачивать вред окружающей среде в добровольном порядке нефтяники не спешат. При этом сотнями измеряется и количество оперативных сообщений о разливах нефтепродуктов, поступающих в тот же Росприроднадзор.

Сама компания, впрочем, к проблемам такого рода относится, судя по всему, «достаточно индифферентно», не стремятся в «РН-Юганскнефтегазе» и к общению с представителями СМИ, интересующимися причинами многочисленных инцидентов, связанных с загрязнениями почв, а также разбирательствами с госорганами. Источники в природоохранных ведомствах между тем уверяют, что другие структуры «Роснефти» «намного более сговорчивы в плане возмещения вреда», а в экологическом сообществе говорят, что «статус и административный ресурс «РН-Юганскнефтегаза» в ХМАО позволяет компании воспринимать претензии как некие побочные назойливые издержки добычи».

По итогам 2022 года в результате внеплановых проверок Северо-Уральского управления Росприроднадзора ООО «РН-Юганскнефтегаз» были предъявлены финансовые требования на сумму, превышающую 1 млрд рублей.

Уточним, предприятие уже давно приобрело в округе репутацию крупнейшего загрязнителя. Ранее издание, к примеру, приводило данные Природнадзора Югры, из которых следовало, что наибольшие площади загрязненных земель (70%) приходятся именно на долю «РН-Юганскнефтегаза».

Проблему наглядно иллюстрирует и количество исковых заявлений, адресованных предприятию природоохранными ведомствами. Так, только за последние 12 месяцев Природнадзор Югры подал в арбитражи, согласно данным системы «Контур.Фокус», 166 заявлений на общую сумму 1,2 млрд рублей. Не отстает от региональных коллег и Росприроднадзор.

Как сообщил заместитель Северо-Уральского управления РПН Владимир Кайгородов, упомянутая сумма более чем в миллиард сформировалась из 87 расчетов размера вреда.

«В настоящее время общество отказывается оплачивать расчеты размера вреда в добровольном порядке, в связи с чем управление вынуждено обращаться в судебные инстанции. В отчетном году в Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа – Югры было подано 74 исковых заявления о возмещении вреда, причиненного почве как компоненту окружающей среды», – сообщил агентству Кайгородов.

Замруководителя Северо-Уральского управления Росприроднадзора уточнил, что в текущем году «РН-Юганскнефтегаз» все же возместил 18 расчетов размера нанесенного вреда, впрочем, только после принятия к производству исковых заявлений.

«По состоянию на 11 сентября 2023 года по 12 исковым заявлениям имеются решения суда. Дополнительно сообщаем, что в среднем для рассмотрения одного искового заявления требуется год. Сумма, возмещенная в ходе судебных заседаний и по решению суда с 1 января текущего года, составила около 67,5 миллиона рублей», – приводят актуальные данные в РПН.

Озвученные суммы, однако, далеко не окончательные, поскольку по многим фактам загрязнения земель расчет ущерба продолжается, а количество сообщений об инцидентах в зоне деятельности структуры «Роснефти» давно исчисляется сотнями.

«В 2023 году в адрес управления от общества поступило 458 оперативных сообщений о разливах нефти и нефтепродуктов на территории ХМАО-Югры. В отношении «РН-Юганскнефтегаза» управлением было проведено 2 внеплановых выездных проверки по согласованию с органами прокуратуры, в ходе которых было отработано 295 оперативных сообщений. На основании полученных сведений, отобранных образцов проб с загрязненных участков в ходе контрольных мероприятий управлением производятся расчеты размера вреда для дальнейшего предъявления виновному лицу для возмещения в добровольном порядке», – отметил Владимир Кайгородов.

Добавим, «РН-Юганскнефтегаз» также регулярно получает предостережения надзорных органов. Тот же Росприроднадзор в июле текущего года, к примеру, требовал от компании принять меры по соблюдению правил, касающихся охраны окружающей среды, а также при обращении с отходами производства. Весной ведомство уличило предприятие в непредставлении достоверной статистической отчетности по лицензии на право пользования недрами.

Агентство рассчитывало узнать позицию самого «РН-Юганскнефтегаза» относительно многочисленных судебных разбирательств с Северо-Уральским управлением Росприроднадзора и погашения нанесенного землям округа ущерба и направило в компанию редакционный запрос. Однако ответ в установленные ФЗ «О СМИ» сроки получен не был.

Между тем за противостоянием нефтяников и госорганов наблюдают и в экологическом сообществе. По мнению представителей «зеленых», «упорное нежелание платить в добровольном порядке» уже стало своего рода визитной карточкой ключевой «дочки» «Роснефти».

«Есть две крайности. С одной стороны, не желают оплачивать ущерб мелкие конторы, которым проще быстро скинуть активы и раствориться в банкротстве. С другой стороны, гиганты, как тот же «РН-Юганскнефтегаз». Ни для кого не секрет, что они играют ключевую роль в том же ХМАО, а топ-менеджмент таких компаний является «теневым руководством» и обладает очень серьезными рычагами, и финансовыми, и административными. Конечно, ситуация от предприятия к предприятию может различаться, но в том же «РН-ЮНГ», видимо, считают, что статус крупнейшей компании позволяет относиться к соблюдению экологических норм как к некой побочке. Вот и платят только через суды и с явной неохотой», – делятся собственным взглядом на ситуацию в экосообществе.

Оригинал материала: “Правда УРФО”