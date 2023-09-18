Неприятные ощущения после еды могут быть предупреждением о раке, говорит онколог Карасев

Онколог Иван Карасев поделился важной информацией: неприятные ощущения, такие как тошнота или боли в животе, возникающие после приема пищи, могут служить предупреждением о возможном развитии рака. Эти симптомы, по его словам, могут сигнализировать о проблемах у онкологических пациентов. Часто люди жалуются на дискомфорт, который возникает во время или после еды, сопровождаясь тошнотой или опоясывающей болью в животе, и это может быть серьезным сигналом.

Доктор Карасев подчеркнул, что появление подобных ощущений или дискомфорта после еды должно вызывать беспокойство и стать поводом для обращения в медицинское учреждение с целью получения консультации и проведения обследования.

Кроме того, он обратил внимание на другие признаки, которые могут быть связаны с раком. Важными сигналами могут быть повышение температуры тела без признаков инфекции, таких как кашель или насморк, а также увеличение лимфоузлов и непреднамеренное похудение.

Иван Карасев также отметил, что на развитие опухолей могут влиять различные факторы, такие как неправильное питание, вредные привычки, стресс и психоэмоциональное напряжение. Это подчеркивает важность заботы о здоровье и регулярных медицинских обследованиях.