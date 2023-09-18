Милославская ударилась в работу после известия о свадьбе Петрова

15 сентября российский актер Александр Петров написал на своей странице в соцсети, что совершенно случайно познакомился с девушкой по имени Виктория, и они практически сразу сыграли свадьбу. В ответ на пост тут же посыпались поздравления со стороны лиц отечественного шоу-бизнеса. Однако его бывшая возлюбленная, актриса Анастасия Милославская, осталась в стороне.

Судя по информации на ее странице в социальной сети, Милославская в своих попытках отвлечься от предательства Петрова решила сгореть на работе, полностью отдавшись творческому процессу. Конечно, актриса очень устает, однако, по ее словам, любовь к театру сильнее.

Она благодарит всех своих партнеров и коллег за возможность работать над ярким материалом в сильной команде, отмечая, что это для нее серьезный вызов. Однако Анастасия Милославская смотрит в будущее со смелостью и оптимизмом, сквозь призму юмора, передает Пятый канал.

“Наш “Крем” только начинает путь — каким он будет, никто не знает”, — заключила девушка.

По ее словам, благодаря работе в театре она существенно расширила свой круг общения и испытывает яркую гамму чувств к новым друзьям. Анастасия Милославская подчеркнула, что ее очень нравится участвовать в новой постановке.