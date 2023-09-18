В РФ открыли продажи седанов Mitsubishi Attrage по стоимости от 1,6 млн рублей

В РФ появились в продаже новые седаны Mitsubishi Attrage.

Приобрести автомобиль в дилерских центрах можно от 1,6 до 1,86 млн рублей. Под капотом седана установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель на 80 л.с. мощности и бесступенчатый вариатор. Расход топлива седана Mitsubishi Attrage составит 4,9 литра на 100 километров пути. Автомобиль доступен с кондиционером, 6 подушками безопасности, круиз-контролем и мультимедийной системой, а также с камерой заднего вида.

Вместе с тем новинка по габаритам походит на отечественный седан LADA Granta, однако по многим параметрам превосходит данную модель, предлагая более расширенный пакет опций.