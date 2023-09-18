В Рубцовске продают спортивный Mitsubishi Lancer Evolution за 1,8 млн рублей

Редкий экземпляр седана Mitsubishi Lancer Evolution 2003 предложили в продажу в Рубцовске.

Автомобиль выпущен в 2003 году и оценивается владельцем в 1,8 млн рублей. В описании к транспортному средству указано, что Mitsubishi Lancer Evolution 2003 в отличном состоянии и ничем не уступает новому виду. Указывается, что транспортное средство использовалось исключительно для удовольствия от езды в выходные дни. Под капотом установили 2-литровый турбированный мотор с мощностью 280 л.с. Модель имеет полный привод, механическую коробку передач.

Кроме того, общий пробег редкого японского седана Mitsubishi Lancer Evolution 2003 года выпуска составляет 112 тысяч километров. Пока потенциальных покупателей на данный момент не зафиксировано.