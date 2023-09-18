Мнение: Заложница Зарема

В Чечне, в ходе судебного процесса над Заремой Мусаевой вскрылось, что еще 10 марта 2020 года был проведен электронный аукцион №0894400000220000007.

На аукцион был выставлен лот –«Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения для подразделений МВД по Чеченскому Республике в рамках государственного оборонного заказа».

Стоимость контракта – 10 959 771.40 руб.

11 марта 2020 года победитель аукциона подписал госконтракт. В техническом задании было прописано, что он принимает на себя в том числе и такие обязательства:

– круглосуточная автоматическая запись информации со всех камер на видеорегистратор видеонаблюдения и хранение этой информации не менее 14 (Четырнадцати) дней с автоматическим удалением устаревших видеозаписей;

– Обеспечение просмотра и записи видеофайлов с камер видеонаблюдения (с видеорегистратора) на отдельный электронный носитель информации – по требованию Заказчика.

Но 21 января 2022 года в отделении полиции № 1 УМВД по городу Грозный, когда Зарема Мусаева, якобы, напала на лейтенанта полиции и оттаскала его за щеку, камеры наблюдения не работали. Более того, несколько сотрудников полиции дали показания, что эти камеры наблюдения вообще не работают в режиме «записи».

Как такое возможно? По госконтракту заплачено почти 11 миллионов рублей. Но условия контракта, выходит, не выполнены? Неужели деньги украли?

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