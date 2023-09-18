Врачи рассказали, как шум влияет на качество сна

Шум – навсегда спутник в городской жизни. Иногда он может стать мешающим фактором для нашего сна, будь то громкий уличный шум или храп партнера.

Врачи объясняют, что влияние шума на сон зависит от его характера и интенсивности. Некоторые звуки могут вызвать ускорение сердцебиения и мозговых волн, что делает нас более уязвимыми для пробуждения, особенно при засыпании.

Исследования показывают, что уровень звукового давления имеет значение. Чем громче окружающая среда, тем менее воспринимаемыми становятся новые звуки. Это объясняет, почему храп партнера может раздражать меньше, чем тиканье часов.

Личное отношение к шуму также играет роль. Наши реакции на звуковые раздражители зависят от того, как мы оцениваем их. Один человек может воспринимать детский шум как положительный сигнал, в то время как другой будет считать его негативным раздражителем.

Для улучшения качества сна советуется практиковать расслабление и дыхательные упражнения для снижения стресса и агитации. Также стоит попробовать уменьшить источник шума, закрыв окна или используя затычки для ушей. Слушание “белого шума” может помочь в засыпании.