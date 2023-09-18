 

Mercedes-Benz короля Швеции за бесценок продадут на аукционе

18.09.2023, 11:05, Разное
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Редкий экземпляр седана Mercedes-Benz S-Class короля Швеции Карла XVI Густава выставят на продажу с аукциона.

Известно, что стоимость автомобиля может достигать 1,35 млн рублей, что существенно меньше, чем новые отечественные седаны. Автомобиль выпущен в 1973 году. Вместе с тем немецкий седан выглядит достаточно просто, что существенно отразилось на его стоимости. Под капотом установлен 2,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 158 л.с. Данная модель получила четырехступенчатую автоматическую трансмиссию.

Кроме того, по фотографиям очевидно, что транспортное средство имеет достаточно изношенный салон и кресла, что повлечет за собой внушительные расходы для полного восстановления автомобиля.


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