 

Врач Шишонин рассказал, как помочь мозгу ребенка “настроиться” на учебу

18.09.2023, 10:15, Разное
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Сложности с успеваемостью у детей всегда были актуальной проблемой, но за последние годы этот вопрос стал более острым. Очень многие дети не справляются со школьной программой, и это серьезная забота, на которую современная медицина ещё не нашла ответа.

Известный российский врач Александр Юрьевич Шишонин представил уникальный метод борьбы с когнитивными нарушениями у детей, основанный на мобилизации собственных организмических ресурсов.

“Многие родители связывают проблемы успеваемости своих детей с интенсивной учебной нагрузкой, пристрастием к гаджетам и компьютерным играм. Однако, несмотря на схожие условия информационной нагрузки, не все дети испытывают трудности. Почему одни дети легко учатся, легко запоминают информацию и с удовольствием ходят в школу, в то время как другие сталкиваются с трудностями? Важно отметить, что отличие заключается не в том, кто круглосуточно зубрит учебники, а в том, у кого мозг работает без перебоев.

Считается, что ключевую роль в усвоении знаний играет кора головного мозга. Качество её работы определяет, как ребенок усваивает учебный материал. Если кора головного мозга функционирует неэффективно, это отражается на учебном процессе. Основное количество нейронов, а именно от 12 до 15 миллиардов, располагается именно в коре головного мозга. Однако стоит обратить внимание на мозжечок, который содержит целых 60 миллиардов нейронов и находится в задней части черепной коробки. Этот мозговой узел отвечает за первичную обработку информации, поступающей к ребенку при чтении, видении и слушании. Только после того, как мозжечок систематизирует эту информацию, она передается в кору головного мозга. Если мозжечок получает недостаточное кровоснабжение, всё это могут сорвать, и учебный процесс начинает “подвисать”, как слабый процессор в видеоигре, который делает игру тормозящей. То же самое происходит и с мозжечком: если он не получает достаточного питания из-за недостаточного кровотока, он не может функционировать на полную мощность.

Многолетние клинические исследования, проведенные Александром Шишониным, показали, что в 90% случаев проблемы с успеваемостью не имеют генетического характера, а связаны с неэффективной работой 60 миллиардов нейронов мозжечка.

Причина заключается в недостатке питания для этих 60 миллиардов нейронов из-за сдавливания позвоночных артерий, проходящих через шейный позвонок. Этот факт подтверждается моими исследованиями, показывающими изменение кровотока в этой области. Именно поэтому, при осмотре детей в моей клинике, мы начинаем с детального УЗИ-исследования кровотока. В 92% случаев мы обнаруживаем проблемы с этими артериями. После устранения этих проблем уровень обучаемости детей значительно увеличивается. Это приносит пользу и самому ребенку, который перестает страдать из-за учебных сложностей и комплексов, и его родителям, и школе, которая начинает ценить его усилия.


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