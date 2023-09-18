Стало известно, почему после употребления алкоголя могут болеть руки и ноги

Употребление алкоголя может привести не только к головной боли и тошноте на следующее утро, но и к неожиданным ощущениям в конечностях. Врачи объясняют, почему так происходит и как избежать неприятных последствий.

Слишком большое количество алкоголя оказывает вредное воздействие на организм как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Поэтому важно контролировать свое потребление алкоголя.

Обычно после употребления алкоголя люди жалуются на боль в руках и ногах, ощущение тяжести, похожее на мышечное напряжение после интенсивной тренировки. Интересно, что даже мышцы могут болеть.

Этот дискомфорт связан с потерей организмом важных питательных веществ, таких как магний и натрий, что делает мышцы болезненными из-за их кислотности. Однако не только питательные вещества важны. Недостаток воды также может вызвать боли в теле, поэтому важно поддерживать гидратацию.

Если боль в конечностях стойкая и превращается в хроническую, это может свидетельствовать о проблемах с организмом в результате частого употребления алкоголя. Органы не способны полностью очистить токсины, что может привести к повреждению и сморщиванию мышц.

Иногда этот тип боли даже называют алкогольной мышечной болезнью. Она может развиваться долгое время и проявляться мышечной слабостью. Однако внезапные боли также могут возникнуть после чрезмерного употребления алкоголя.

Следует помнить, что при этой боли не страдают только мышцы, но и нервы. Длительное злоупотребление алкоголем может вызвать не только мышечные проблемы, но и хронические нервные заболевания.

Кроме того, алкоголь может спровоцировать воспаление суставов, таких как колени и запястья. Долгосрочное употребление алкоголя также связано с различными серьезными заболеваниями, включая рак, диабет, проблемы с сердцем и многие другие.