В Барнауле за 15 млн рублей продают Mercedes в матовой бронепленке

Популярная модель Mercedes-Benz GLS-Class 2021 модельного года выставлена на продажу в Барнауле.

Из технических параметров указали 2,9-литровый дизельный мотор, который выдает 330 л.с. мощности. Внедорожник получил автоматическую коробку передач. В салоне установлены кожаные кресла. Автомобиль оснащается полноприводной системой. Уточнили, что модель получила дополнительную матовую бронепленку, сохраняющую в идеальном состоянии автомобиль.

Нынешний владелец модели Mercedes-Benz GLS-Class 2021 модельного года указал, что транспортное средство в идеальном состоянии и обслуживание осуществлялось только у официальных дилеров. Пробег модели достигает 25 тысяч рублей.