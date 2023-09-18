 

В Барнауле за 15 млн рублей продают Mercedes в матовой бронепленке

18.09.2023, 9:50, Разное
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Популярная модель Mercedes-Benz GLS-Class 2021 модельного года выставлена на продажу в Барнауле.

Из технических параметров указали 2,9-литровый дизельный мотор, который выдает 330 л.с. мощности. Внедорожник получил автоматическую коробку передач. В салоне установлены кожаные кресла. Автомобиль оснащается полноприводной системой. Уточнили, что модель получила дополнительную матовую бронепленку, сохраняющую в идеальном состоянии автомобиль.

Нынешний владелец модели Mercedes-Benz GLS-Class 2021 модельного года указал, что транспортное средство в идеальном состоянии и обслуживание осуществлялось только у официальных дилеров. Пробег модели достигает 25 тысяч рублей.


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