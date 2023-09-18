На российско-корейской границе в поезде Ким Чен Ына обнаружен вагон с тысячей iPhone 15 Pro Max

При выезде с территории России сотрудники пункта пропуска Хасан обнаружили в поезде Ким Чен Ына опломбированный вагон, который отсутствовал в составе при въезде северокорейской делегации в РФ.

На требование предоставить выявленный вагон к досмотру начальник поезда ответил отказом, однако ситуацию удалось разрешить после обращения начальника караула таможенного поста лично к Кем Чен Ыну – глава КНДР распорядился незамедлительно снять пломбы и не чинить препятствий российским силовикам.

– Сотрудниками Федеральной таможенной службы были найдена одна тысяч смартфонов iPhone 15 Pro Max. Согласно предоставленным корейской стороной документам, аппараты были куплены в одном из онлайн-магазинов Дальнего Востока. После проверки поезд с грузом покинул территорию Российской Федерации, – сообщил глава Приморского таможенного управления Иван Пак.

Пресс-секретарь главы КНДР Пхёнан Пукто оперативно прокомментировал инцидент – новейшие смартфоны Apple были приобретены лично Ким Чен Ыном для личных целей.

– У нас принято дарить подарки за успехи в труде и науке. Конкретно это iPhone предназначаются для рабочих и крестьян, которые успешно выполнили государственное задание. Товарищ Ким потратил свои личные сбережения, чтобы купить трудящимся эти подарки, – рассказал Пукто.

По оценкам журналистов, рыночная стоимость тысячи iPhone 15 Pro Max составляет порядка 250 миллионов рублей.

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