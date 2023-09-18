Ученые рассказали, как правильное питание может защитить почки

Согласно свежему исследованию, проведенному международными учеными, сбалансированное питание может значительно снизить вероятность возникновения хронических заболеваний почек. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет серьезную угрозу для более чем 700 миллионов людей по всему миру, увеличивая риск почечной недостаточности и смерти.

Результаты исследования, проведенного на животных, подчеркивают роль полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в поддержании здоровой функции почек. Ученые анализировали связь между потреблением морепродуктов и риском хронических заболеваний почек, используя параметр скорости клубочковой фильтрации (СКФ), который отражает способность почек удалять шлаки и избыточную жидкость из организма.

Изученные данные убедительно демонстрируют, что включение морепродуктов в рацион может снизить риск хронических заболеваний почек на минимум 8%. Важно отметить, что омега-3, содержащиеся в растительных продуктах, не оказали схожего эффекта на уровень риска почечных проблем.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что полученные результаты остаются наблюдательными и не могут установить прямую связь между содержанием омега-3 в морепродуктах и общим состоянием здоровья почек.

Кроме того, существует ряд практических рекомендаций по составлению здорового плана питания, способствующего сохранению почечного здоровья. Важно следить за правильным балансом и типами потребляемого белка. Недостаток белка может вызвать проблемы с кожей, волосами и ногтями, в то время как избыток белка может негативно повлиять на работу почек.

Уровень необходимого белка зависит от активности, массы тела и состояния здоровья каждого человека, поэтому консультация с врачом или диетологом поможет определить оптимальное количество и тип белка в рационе.

Следующим важным шагом является выбор правильных жиров, которые предоставляют организму энергию и помогают усваивать витамины. Ограничение потребления жиров и предпочтение полезным видам, таким как оливковое масло, способствует поддержанию здоровья.

Когда речь идет об углеводах, важно избегать избытка, который может вызвать лишний вес. Цельнозерновые продукты, фрукты и овощи являются предпочтительными источниками углеводов, в то время как сладости, мед и газированные напитки следует употреблять в ограниченных количествах.

Следующий шаг – контроль соли в питании, поскольку натрий (соль) присутствует во многих продуктах и важен для нормального функционирования организма. Выбор продуктов с низким содержанием соли и бережное ее использование способствует поддержанию здоровья почек и общего благополучия.