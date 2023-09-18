 

“Нет квартиры, машины, няни” – Анна Седакова сбежала от латвийского мужа

18.09.2023, 8:50, Разное
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Анна Седакова любит общаться со своими поклонниками и часто откровенничает в разговорах о личной жизни. Кажется, экс-солистка группы “Виа Гра”, в отличие от многих своих коллег, не придерживается мнения, что личное остается не публичным. В 2020 году Анна Седакова вышла замуж за латвийского баскетболиста. С того момента их отношения активно развиваются на виду общественности.

Еще недавно отношения возлюбленных терпели сильный разлад из-за собаки, подаренной певицей мужу. А сегодня певица поделилась с поклонниками желанием начать жизнь с чистого листа. В своем микроблоге артистка опубликовала фотографию со своим сыном.

“Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы”, – подписала публикацию Анна Седакова, намекнув на разлад в отношениях с мужем.

Далее экс-солистка группы “Виа Гра” разместила видео, где она выбирает квартиру для съема с личной гардеробной и шикарным видом на Москву. Сам избранник артистки комментариев по этому поводу не давал. Еще несколько дней назад он на свой личной странице опубликовал пост-признание в любви Анне Седаковой. Так, поклонникам остается только догадываться, почему их любимица сбежала от латвийского мужа.


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