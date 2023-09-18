Tank 300 получил две новых комплектации и рублёвые цены на них

Новый китайский внедорожник Tank 300 получил новые комплектации на российском рныке.

Известно, что автомобиль впервые оснастили интеллектуальным полным приводом. Стоимость новых модификаций внедорожника Tank 300 составляет от 4,24 млн рублей. Также указано, что автомобиль окажется более приспособленным для езды по бездорожью. Известно, что модель имеет несколько режимов езды, более качественные материалы отделки салона.

Также указано, что для внедорожника предусмотрели систему мониторинга слепых зон и ряд других продвинутых опций, увеличивающих степень безопасности. Остальные подробности о модели пока остаются засекреченными.