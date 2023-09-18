 

Шарлотка по рецепту Елены Малышевой: готовим вместе

18.09.2023, 7:40, Разное
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В эфире программы “Жить здорово!” мудрая блондинка дала шикарный рецепт, который обязательно пригодится осенью. Неважно — собрали вы яблоки на даче или же купили в магазине: в любом случае получится сможете приготовить шарлотку. Елена Малышева настоятельно рекомендует.

Ингредиенты

Яблоки — 900 г,

Яйца — 3 штуки,

Сахар — 2 ложки сахара,

Мука — 70 г (Елена Малышева отмечает: это примерно половина стакана),

Соль — 1 щепотка,

Растопленное сливочное масло — 30 г,

Молоко — 100 мл,

Корица — на глаз.

Рецепт шарлотки

“Мы готовим очень жидкое тесто”, — объясняет Елена Малышева. Его мы делаем из яиц, сахара, яиц, соли, масла, молока, корицы и муки.

Затем добавляем в эту однородную консистенцию нарезанные яблоки и перемешиваем руками. “Очень-очень хорошо надо это все промешать. чтобы полностью каждое яблочко покрылось хоть каким-нибудь слоем теста”, — призывает телеведущая.

Следом Елена Малышева наказывает вывалить яблочную смесь в антипригарную форму для запекания и выровнять верхний слой. Заключительный этап рецепта шарлотки — поставить емкость в духовку примерно на 40 минут.

Звезда программы “Жить здорово!” уверяет — должен получиться пирог из слоеных яблок. Что важно — рецепт с минимальным количеством муки. Елена Малышева считает его идеальным. Пектин, холин, селен и другие ценные компоненты в составе шарлотки пойдут нам на пользу!


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