 

Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09.2023, 0:50, Разное
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Для тех, кто жаловался, что многовато постов про Северную Корею.
Вот по настоящему атмосферное видео с открытия чемпионата по 31 виду спорта.

Пока отечественные куколды из Олимпийского комитета наивно надеются, что их куда-то пригласят, время уходит. Никто никуда не пригласит – только под белым флагом.
Если отечественное руководства спорта не может этого понять, нынешнее подобное позорище безусловно будет продолжаться.

Российские спортсмены не смогут (https://t.me/tass_live/3320) принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. МОК запретил.

Источник: Colonel Cassad


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