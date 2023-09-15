Мнение: Гранты заказчикам вместо разработчиков, нейросетевой врач и цифровизация Москвы

1. В Правительстве России задумались о том, чтобы выдавать гранты не отечественным разработчикам программного обеспечения, а тем организациям, которые будут это самое ПО применять (ссылка):



Гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения начнут выдавать не разработчикам, а заказчикам. О таких планах рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с представителями IТ-сообщества Омской области, передает ТАСС.

По его словам, властям сложно понять, какое именно решение перспективно, а какая попытка окажется неудачной. Иногда от разработчиков звучат обещания завоевать мир, но на практике продукт оказывается не слишком нужным рынку.

У компаний, имеющих представление о применении софта, больше компетенций в том, что нужно им для замены. При этом, подчеркнул министр, если у заказчика возникнут проблемы с готовым решением, то ему придется вернуть грант.

На заказчика же возложат и экспертизу предлагаемых решений, однако при одном условии. Ему нельзя будет привлекать госфинансирование для своих дочерних проектов. Также Шадаев заметил, что в ряде случаев крупные заказчики согласны софинансировать разработки, иногда из своих средств они оплачивают более половины стоимости.

Мне кажется забавной эта формула — «если у заказчика возникнут проблемы с готовым решением». Проблемы с готовым решением у него возникнут абсолютно точно, это я вам как доктор говорю. Не бывает сколько-нибудь крупных внедрений, которые проходят без проблем. Вопрос только в том, какого размера будут проблемы: или серьёзные (в лучшем случае), или критические (в обычном случае), или фатальные (часто). Большая часть серьёзных внедрений, переходов на новое ПО и так далее — или проваливается, или превращается в «долгострой», который начинает кое-как работать с опозданием на несколько лет. Это мировая норма. Иногда проблемы незаметны со стороны, так как менеджмент старается лакировать провалы бравыми отчётами, но если чуть вникнуть, становится ясно, как на самом деле обстоят дела.

При этом, ещё раз, почти всегда главный виновник провала — именно клиент, заказчик внедрения. Вы можете привести лошадь на водопой, но вы не можете заставить её пить. Вы можете поставить клиенту учётную систему, но вы не можете заставить его прилежно заводить туда данные. Поэтому идея спрашивать за результат именно с заказчика представляется мне очень здравой. Так как именно от заказчика в конечном счёте почти всё и зависит.

2. Блогер kvisaz указывает на успехи российского искусственного интеллекта в области медицины. Речь идёт о программном продукте, который уже активно применяется (ссылка):



«Сбер» разработал ИИ-помощника, который определяет диагноз на основе данных из медицинской карты пациента.

Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера», входящая в экосистему банка «СберМедИИ» и правительство Москвы разработали ИИ-ассистента «Аида». Он помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза.

Систему уже внедрили в 24 московские поликлиники, до конца сентября 2023 года её добавят во все взрослые поликлиники города.

Модель разработали в сотрудничестве с 38 московскими врачами, её обучили на данных о 30 млн визитах пациентов за два года. Показала точность в 87% при определении 95 наиболее часто встречающихся диагнозов (ссылка).

3. В правительстве столицы ответили на интересующий многих вопрос: за счёт чего Москва так похорошела при Собянине. Дело в современных цифровых технологиях (ссылка):

Сегодня Москва является одним из лидеров технологического развития. Достижения мегаполиса признаны на международном уровне различными наградами, а опыт города стал примером для других стран. Что позволяет столице оставаться комфортным и современным городом, рассказал министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков. <…>

«Цифровизация, технологии, инновации — мы осознаем их важность и понимаем, что в силу внешних факторов и постоянного развития мира изменения происходят намного чаще. Сегодня плановое развитие, прогнозирование невозможно без применения технологий. Ежегодно город создает много цифровых решений, которые мы используем в работе. Речь идет о конкретных решениях, помогающих управлять мегаполисом. Это и облачная бухгалтерия, и цифровая система закупок, при которой мы 100% государственных и муниципальных контрактов выполняем в электронном формате, и информационно-медицинские и транспортные системы», — подчеркнул участник форума.

Москва также внедряет цифровизацию в жилищное и коммунальное хозяйство, контролирует содержание и благоустройство города. Один из примеров, который назвал Евгений Данчиков, — это беспилотная коммунальная техника, которая сегодня используется в тестовом режиме, но скоро появится на улицах города.

Простите, что слишком много пишу про Москву. Похоже, в России работает китайская мудрость со скатертью, согласно которой нельзя поднять всю скатерть целиком — сначала поднимутся одни участки скатерти, потом другие. Так и с городами — сначала одни города внедряют у себя что-то новое, потом подтягиваются остальные.

Как показывает опыт, если пытаться принудительно уравнивать, будет хуже. Следовательно, России в целом выгодно, чтобы Москва вырвалась по глубине благоустройства вперёд — когда разрыв с условной Тверью станет большим, Тверь волей-неволей тоже начнёт всё модное московское у себя внедрять.