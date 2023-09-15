Скандалы: Руководитель «Землян» Владимир Киселев жестко ответил своим критикам

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В ходе мероприятия продюсер и создатель музыкальной группы «Земляне» Владимир Киселев разослал представителям СМИ открытое письмо, адресованное народному артисту РФ Олегу Газманову. Суть письма заключалась в критике факта оплаты патриотических песен Газманова государством, а также обвинения в плагиате певцом песен мировой эстрады посредством адаптации к российским реалиям.

После публикации письма на Киселева посыпался шквал критики и упреки в скрытом подтексте, который заметили представители шоу бизнеса. Одним из оппонентов Киселева стал военный обозреватель Андрей Клинцевич, который опубликовал пост по теме в своем Telegram-канале. Текст ответного открытого письма музыканта «Землян» Клинцевичу приводит издание «Сенсаций.Нет».

«Попалось мне здесь на глаза вызвавшее у меня оторопь эссе некого гражданина по фамилии Клинцевич. Так называемый ответ мне, где я под именем «некий бизнесмен Киселёв»

Гражданин! Если вчитаться в мое письмо, я говорил при упреке автора произведения не о его политической принадлежности, а писал о музыке! Поэтому о музыке я и хотел бы поговорить! А вы передернули мой текст на сакральную социально-политическую тему. И уж тем более я не ожидал, что гражданин Газманов побежит за подмогой к «старшим братьям».

Вообще-то занятно, что моё письмо истолковано, как оскорбление. Хотя за каждый факт я отвечаю и каждое слово аргументирую. Но обиделся не Газманов, а сторонняя общественность – доброй памяти Нины Павловой, «я Пастернака не читал, но осуждаю. Он негодяй, убрать из страны!»», — говорится в письме Киселева.

Художественный руководитель Землян указал на то, что Газманову следовало бы лично ответить, а не говорить чужими устами. По словам Киселева, он призывает к диалогу, а его мысли «не истина в последней инстанции».

«И, что самое главное, прошу всех доброхотов обратить внимание – я писал как музыкант. Я не являюсь писателем и поэтом. Не причисляю себя к Максиму Горькому или Владимиру Маяковскому (несмотря на созвучие имени и отчества). Я не трибун пролетарской революции. Я говорил о музыке! А мне говорят: стихи, видите ли… сакральное оскорбление… Причём тут стихи? Ещё раз повторяю, я говорю о музыке!

Можно было бы пройти мимо, но подумал: дай-ка отвечу. А то вот человечек так и проживет жизнь, оставшись в иллюзии убежденности в своей правоте, что «вот как, аки я рубанул, аки отхлестал по щекам некого бизнесмена Киселева». И останется в убежденности своей правоты.

Поэтому позволю себе воспользоваться далее цитатами из великих фильмов и классических произведений, дабы не переходить на ненормативную площадную лексику.

Как говорил герой фильма «Бриллиантовая рука», «на полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель!». А я, по совету друзей, решил ответить гражданину Клинцевичу.», — поясняет основатель группы «Земляне».

Уведомление о том, что Киселев не является музыкантом, по словам самого певца, стало для него приглашением на «музыкальный баттл один-на-один».

«Исказившие до неузнаваемости мой посыл и тиражировавшие слова гражданина Клинцевича Telegram-каналы пошли еще дальше. Уж всё упомянули, на всё поддавили, все струны души попытались затронуть. И приписали «Бессмертный полк», уж где в моем тексте было это? И офицеры России, и граждане оскорбленные усомнились в патриотизме — осталось только в лигу сексуальных меньшинств обратиться.

Я говорю о нравственной проблеме получения денег за патриотическое творчество, за песни от души. Мне отвечают: «сам дурак, не музыкант». Я рассуждаю о музыкальной проблеме плагиата. Мне говорят: «Как ты посмел посягнуть на святое, на российский офицерство?»

Гражданин Клинцевич, судя по вашей речи и вашему слогу, вы явно человек, который прочитал больше двух книг. Поэтому, с вашего позволения, хотел бы задать вопрос: а какое вы имеете отношение к музыкальной индустрии? Или «я не узнаю вас в гриме»? Сколь вы профессиональны, чтобы давать музыкальную оценку? Или вы как у классика: «Городовой хороший был человек. Фамилия ему была Небаба. Теперь он музыкальный критик»?

К тому же в моей биографии отнюдь не главное моё достоинство – «некий бизнесмен». От того, что я акционер акционерного общества, я не становлюсь знатоком и профессионалом в радиоделе. От того, что у меня есть земельный участок, я же не называю себя латифундистом. В моей биографии значат больше другие факты: всё-таки почти 50 лет тому назад я создал группу «Земляне» и продолжаю быть её лидером и продюсером, а наши песни поют и любят уже три поколения россиян.

И вот «наших бьют» … Провели параллели с сакральностью, где сакральность кроется в словосочетании «господа офицера». Хотел бы я посмотреть обращение к Верховному Главнокомандующему «господин Верховный Главнокомандующий». Или к офицерам, прошедшим Афганистан, «Норд-Ост» обратиться со словосочетанием «господа офицеры».

Повторяю, что мой ответ Газманову – только на его абсолютную музыкальную ничтожность, и я имею на него право, потому что ровно также я могу привести пример в обратную сторону, что критиковать нельзя и меня. «Земляне» записали не одну известную всем песню, но одна из них – «Путь домой», для настоящих офицеров России, прошедших Афганистан, была неким звёздным приглашением домой. И эта песня, как я знаю от генерала Громова, являлась реально сакральной для советских воинов при выходе из Афганистана. Но я не требую и не прошу от них поклонения», — подчеркнул музыкант.

По словам основателя группы «Земляне», ни у кого из артистов нет иммунитета от критики. Негативная оценка автора песни «Офицеры» не может быть оскорблением для всех офицеров на планете.

«А меня критиковать можно, чья группа выпустила «Траву у дома» и «Каскадеры»? Значит критика нас должна вызывать негодование у всех каскадёров и космонавтов страны? Песня великая «Крепче за баранку держись, шофер», это оскорбление шоферов? На празднование Дня строителя будем вставать под песню «Не кочегары мы, не плотники»? Поэтому пускай каждый встаёт под то, под что он желает, если у него вообще встаёт, но при этом не забывает о своих непосредственных профессиональных обязанностях и их исполнении.

Мы далеко так зайдём…Надеюсь, вы не будете проводить параллели с прославлением «господ офицеров» – царских есаулов, которые рубили пролетариат, покинувший Кировские заводы в Петрограде? «Голова повязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве…».

А оценку, в частности, этому явлению дали многие уважаемые люди из числа тех, кто выбрал своей профессией Родину защищать. В частности, за пару лет до меня, как оказалось, её дал А. Н. Лапин (кавалер ордена «Красного Знамени», «Красной Звезды», Ордена Мужества, золотой лауреат второго международного конкурса «Золотое перо Руси», врач высшей категории, ветеран войны в Афганистане, военного конфликта Приднестровье и военных действий в Чечне). Он камня на камне не оставил от творения Газманова.

И чем не угодила песня «Вечный огонь» («От героев былых времён») из легендарного кинофильма «Офицеры»? Ведь это произведение наиболее глубоко указывает на связь времен и поколений. С каких пор мы в один ряд ставим творчество профессиональных композиторов и самодеятельности?

Обратите внимание, гражданин Клинцевич, в какой компании косноязычных (упущу другие оценки) соавторов вы оказались. Я понимаю, что управление АП по внутренней политике разослало методички, которые получили слесаря, сантехники и другие представители уважаемых профессий, в едином порыве кинувшись на защиту обиженного Газманова. Но вам-то неужели с руки быть в такой компании? Тем более, что все эти бездарные интернет-ресурсы и Telegram-каналы, я бы даже сказал, некие информационные пассионарии, настолько свободолюбивы и правдолюбивы, и до такой степени горды своей смелостью, что даже не имеют обратного адреса. Содержантов у проституток заменили опекой Старой площади над блогерами-бомжами, успешно осваивающими деньги из госбюджета», — считает Киселев.

Музыкант не понимает, какие обязательства у блогера Клинцевича есть перед властями, что он «согласился положить на табуретку свой авторитет».

«Я, отвечая Клинцевичу, отвечаю ему, как некому собирательному образу всех безадресных интернет-ресурсов и Telegram-каналов, которых объединяют только лишь методички, которые им рассылают граждане со Старой площади, и вообще всех тех, кто попытались мне привязать «непатриотичность Киселева» и желали меня подвести под цугундер за то, что я поднял руку на «Бессмертный полк» и на всё российское офицерство.

Что касается моей гражданской позиции, то, если автор не успел хотя бы одним глазом посмотреть, мне присуща не только аббревиатура «некий бизнесмен», но и некоторые мои поступки, которых я не стыжусь.», — раскрывает свою мысль музыкант.

Киселев напомнил, что группа «Земляне» с момента событий 2014 года оказывали помощь в восстановлении театром, церквей, цирков на территории Донбасса, направляли туда военную и гуманитарную помощь, что не осталось незамеченным государством.

«Мне композитор Газманов предложил написать песню, за которую он мне заплатит. Ну, где уж я, простой-то «не музыкант», могу написать такую нетленку, как «Путана», одно из величайших произведений господина Газманова, прославляющее путан, в простонародье проституток и шалав.

Великие деятели культуры вдохновлялись на создание своих шедевров, полностью погружаясь в атмосферу. Толстой писал «Севастопольские рассказы» в окопах, Айвазовский часами «на берегу пустынных волн стоял, дум великих полн», а Александра Пахмутова написала «Сибирский цикл» песен, находясь на БАМе. Мне интересно, а где Газманов овладевал сложностями профессии путаны? На автобане в Германии, в Гамбурге? Или на Ленинградском проспекте у стоящих шалав, вылавливающих водителей-дальнобойщиков? Интересно, в какой роли господин Газманов был в понимании этой профессии? Даже страшно подумать, с какой стороны Олежек был, зная нынешние технологии изменения образов и гримёров, как в программе «Точь-в-точь». Не хочу даже думать о самом неприглядном.

Единственное, что меня вдохновляет, что мэтру эстрады Газманову не придётся потратиться, выплачивая мне гонорар. Поэтому я надеюсь, что он присоединится к нашей инициативе выплаты вознаграждений российским военнослужащим за уничтоженные в ходе СВО танки Leopard и тяжелую технику западного производства, поддержанной такими великими, как Григорий Лепс, Николай Басков, Юрий Антонов, Дмитрий Певцов, Денис Майданов и группа «Земляне». Предлагаю ему эти деньги, не выплаченные мне, выдать лучше нашим бойцам. Тем более, что упрекнуть меня и группу «Земляне» в отсутствии патриотизма – это трэш!», — предложил Киселев.

Также руководитель «Землян» прокомментировал также строки, которые он цитирует в письме вместо послесловия.

«Неподсудных, вне критики композиторов, людей творческих профессий не бывает. Чего только критика Шостаковича современниками стоит: «сумбур, какофония вместо музыки». «Весну священную» Стравинского освистали, Рихард Вагнер подвергся жесткой критике за оперу «Парсифаль». Ведь «опыт – сын ошибок трудных», как мы знаем.

Композитор, если он не инвалид и убеждён, что он пишет нетленку, которую люди будут петь десятилетиями, получает своё вознаграждение и общественной любовью, и, что немаловажно, впоследствии авторскими отчислениями. Именно последнее, насколько я знаю, для господина Газманова гораздо важнее, чем что-либо другое. О его скупости легенды ходят.

Но это уже другая история», — подытожил Владимир Киселев.

Елена Смирнова