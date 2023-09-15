Мнение: Конкуренция за мигрантов, перспективная Эфиопия и Россия на выборах в Зимбабве

1. Россия строит в Киргизии 9 школ с русским языком обучения, на 11 тысяч учеников (ссылка). В Правительстве полагают, что дефицит рабочей силы в России — проблема серьёзнейшая, так что без надёжного притока трудовых мигрантов из республик бСССР мы будем обречены на бедность (ссылка):



Рекордно низкий уровень безработицы в России является тормозом для развития экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова приводит «Интерфакс».

В том, что на фоне опережающего роста зарплат, сочетающегося с количественным и качественным дефицитом кадров, человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом, министр экономики увидел «серьезный системный вызов».

Исправлять опасную ситуацию Решетников предлагает, активнее привлекая в экономику мигрантов, тиражируя механизмы нацпроекта по повышению производительности труда на большее число предприятий и активно внедряя искусственный интеллект в производственные процессы.

Министр призвал не считать, что мигранты из страны Центральной Азии «и так сюда приедут», поскольку за них идет жесткая конкуренция с Китаем и Юго-Восточной Азией. «Мы там сейчас активно инвестируем в русские школы. Но это все нужно превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран», — объяснил Решетников.

Существует более приятный публике вариант решения проблемы с трудовой миграцией: сделать в России нормой семьи с 6-8 детьми. Но, к сожалению, сторонники увеличения рождаемости хотят, чтобы детей заводил кто-нибудь другой. Сами они готовы плодиться при условии, что государство заплатит им миллионов по 10 на каждого ребёнка, не меньше…

Кстати, вы обратили внимание, что после 24 февраля 2022 в соцсетях ненадолго исчезли посты с розжигом межнациональной розни, но вскоре возобновились с утроенной силой? Лично я регулярно наблюдаю в комментариях, как один и тот же никнейм сначала требует измерять всем недостаточно русским черепа, через неделю — раскулачить капиталистов и переименовать Волгоград в Сталинград, а ещё через неделю — немедленно прекратить «ничем не спровоцированную агрессию против Украины».

2. Чем России может пригодиться сотрудничество с Эфиопией в рамках БРИКС (ссылка):



Новость о вступлении Эфиопии в БРИКС удивила многих – многие ждали там Алжир, Индонезию или даже Турцию, однако наряду с Египтом в списке новых участников экономико-политического блока числится Эфиопия. <…>

Это далеко не богатая страна Восточной Африки, причем по населению она занимает второе место на континенте — 116,5 млн жителей. Обгоняет её пока только Нигерия со своими 223 млн жителей. Площадь Эфиопии составляет 1 104 300 км², что делает её довольно крупной страной континента и мира (27-е место в мире). ВВП по ППС на душу населения там совсем небольшой — $3700, что почти в 10 раз меньше, чем у России. <…>

У страны довольно слабо развита инфраструктура, однако она имеет ряд преимуществ с точки зрения географического положения, являясь неким «хабом» между тремя сторонами: собственно Африкой, Ближним Востоком и Азией. При должных инвестициях в инфраструктуру, Эфиопия могла бы занять важное место в торговле между странами Африки и Азии. <…>

Религиозные пересечения между Россией и Эфиопией вполне могут усилить сотрудничество между странами в религиозном и культурном плане. <…>

К тому же, Эфиопия является чуть ли не единственной страной континента, которая никогда не была полноценной европейской колонией. Соответственно, нынешнее влияние Запада здесь минимально. <…>

Добывающая промышленность африканской страны нуждается в огромных инвестициях, которые могут предоставить Россия и Китай. Недра Эфиопии богаты залежами золота, угля, железной руды, драгоценных камней. <…>

Еще один важный ресурс — плодородные земли и благоприятный климат, которые в совокупности с инвестициями могли бы создать мощный сельскохозяйственный кластер в регионе.

Если Египет дает важное преимущество для БРИКС в виде Суэцкого канала, то Эфиопия дает важное преимущество из-за близкого расположения к Красному морю. Сама страна выхода к нему не имеет, но вот имеет протяженную границу с Эритреей и небольшой Джибути.

3. Мы мешаем США пакостить другим странам разными методами. В том числе и посылая наших наблюдателей на выборы в этих странах (ссылка):

23-25 августа 2023 года член ЦИК России Андрей Шутов принял участие в международном наблюдении на всеобщих выборах в Зимбабве. Андрей Шутов встретился с членами Политбюро правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ).

«Состоялся подробный разговор о предвыборной ситуации в Зимбабве. Особое внимание было уделено организованному США и их союзниками вмешательству в выборы, которое происходит на всем протяжении избирательной кампании, − рассказал член ЦИК России. − Правящая партия и общественные организации, ориентированные на национальные интересы Зимбабве, накопили значительный опыт в противостоянии попыткам подорвать ход кампании. Этот опыт может быть небесполезными и для нас. Руководители партии рассказали о той работе, которую они проводят по реализации программных установок, направленных на преодоление последствий колониального господства Запада, на развитие экономики и социальной сферы своей страны». <…>

Посетив около 10 избирательных участков, в том числе в сельской местности, член ЦИК России отметил высокую явку избирателей: «Активность избирателей была потрясающей. Очереди на избирательных участках стояли по 50–100 человек. При этом местное законодательство категорически запрещает съемку на участках. Голосование только через избирательный бюллетень или – очень редко – по почте. Чтобы избежать повторного голосования, после выдачи на руки избирательного бюллетеня каждому гражданину на ноготь левой руки наносят синюю краску, которая не смывается три дня».