Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине. Сводка 15.09.2023

Война на Украине. Сводка 15.09.2023

1. Запорожское направление.

Атаки в районе Работино и Вербового успеха противнику не приносят. Продвижения по-прежнему нет.

Планы прорваться между Работино и Вербовым реализовать не удается, поэтому в силу израсходования оперативных резервов приходится перебрасывать части с других направлений,

чтобы поддержать инерцию и оттянуть момент официального отказа от наступления вследствие его провала.

Фактически, ВСУ в силу политических причин продолжают вести наступательные действия в условиях, когда оно давно вошло в стадию насыщения. Аналогичная ситуация сложилась и в районе Пятихаток, где наступление ВСУ выдохлось еще раньше.

2. Времьевский выступ.

Здесь ситуация идентична ситуации в Запорожском области. Противник увяз в боях в районе Приютного, Старомайорского, Урожайного, Новомайорского и Новодонецкого.

После попыток сменить акцент на атаки на Новомайорское, противник сейчас снизил интенсивность атак и ведет перегруппировку.

Как и на Запорожском направлении, на некоторых участках противник приступил к инжнерному оборудованию своих новых позиций в ожидании распутицы и возможных активных действий ВС РФ.

3. Донецкое направление.

ВС РФ сохраняют активность к югу и северу от Марьинки, но особого продвижения пока нет. Продолжаются бои у вентствола шахты "Трудовской".

В самом городе без изменений, как, впрочем, и у Новомихайловки и Угледара.

В районе Авдеевки продолжаются бои к северу от Опытного, Невельского и у Красногоровки. Особых изменений нет.

4. Артемовское направление.

Основные бои продолжаются на линии Клещеевка—Андреевка—Курдюмовка.

Противник продолжает попытки закрепиться в развалинах Андреевки, которая как н.п. полностью уничтожена.

Основные позиции ВС РФ — у железнодорожных путей. Противник сидит в посадках и на близлежащих высотах.

Обе стороны заявляют о контроле поселка, но по факту ни одна из сторон его полностью не контролирует.

Продолжаются бои в южной части Клещеевки и в районе прилегающих посадок. Обе стороны подтягивают сюда дополнительные силы.

У Курдюмовки ситуация стабильная, поселок под полным контролем ВС РФ. К северу от Артемовска ситуация стабильная, локальные атаки противника отражены.

На Северском выступе и на Соледарском направлении — без особых изменений.

В районе Белогоровки наши войска смогли взять несколько опорников, но о серьезном продвижении пока говорить рано.

5. Сватово—Купянское направление.

Наши войска снова отразили локальные атаки противника в лесном массиве к западу от Кременной и продолжали наступление к Осколу к западу от Сватово. Темпы продвижения сейчас не очень высокие.

В районе Купянска наши войска продолжали поддавливать противника в районе Синьковки, Петропавловки, Масютовки. Противник продолжает эвакуацию из прилегающих к Купянску районов.

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PS. На фото развалины Андреевки, за которую продолжаются ожесточенные бои.

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