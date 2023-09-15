 

Предзаказы на iPhone 15 стали доступны в США и Европе

15.09.2023, 17:15, Разное
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Компания Apple начала прием предварительных заказов на все модели iPhone 15 в Соединенных Штатах и странах Евросоюза. Данная новость была опубликована на портале iPhones.ru.

Официальный релиз новинки запланирован на 22 сентября 2023 года, и, начиная с этой даты, ожидается начало поставок для клиентов, сделавших предварительный заказ.

Цены на iPhone 15 в США зависят от встроенной памяти и составляют 799 долларов за модель с 128 ГБ, 899 долларов за 256 ГБ и 1099 долларов за 512 ГБ. Модель iPhone 15 Plus предлагается по цене 899 долларов за 128 ГБ, 999 долларов за 256 ГБ и 1199 долларов за 512 ГБ.

Флагманский iPhone 15 Pro доступен в четырех версиях с различными объемами памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, по цене 999, 1099, 1299 и 1499 долларов соответственно. Самая продвинутая модель 15 Pro Max предлагается с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти по цене 1199, 1399 и 1599 долларов соответственно.

Также стоит отметить, что российские ретейлеры уже принимают предварительные заказы на все новые устройства Apple, но стоимость их на 35-40% выше, чем в официальном магазине компании.


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