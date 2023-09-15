Скандалы: Заживо «закатывали» в бетон

Какой была ОПГ Аслана Гагиева

Главаря одной из самых кровавых ОПГ, занимающихся заказными убийствами, киллера Аслана Гагиева по прозвищу Джако приговорили к пожизненному заключению. По версии главного следственного управления СК РФ, Гагиев организовал около 60 заказных убийств чиновников, бизнесменов и силовиков, однако под суд пошел только за шесть из них, а также за организацию преступной группы.

Уроженец Грузии Аслан Гагиев организовал банду наемных убийц, действующую в Москве, Подмосковье и Северной Осетии в 2004 году. На тот момент Гагиев носил прозвище «Большой брат» и был крупным бизнесменом – владел авиализинговой компанией. Прежде чем стать бизнесменом, Гагиев участвовал добровольцем в вооруженном конфликте в Осетии и занимался рэкетом, отбыв срок за экономическое преступление. Благодаря этому он стал известен в криминальной среде и смог легко создать банду.

Всего в состав ОПГ вошли 40 человек, большинство из которых были криминальными авторитетами, бывалыми преступниками, бывшими военными. Основной костяк банды киллеров возглавлял однофамилец Гагиева – сотрудник осетинской контрразведки Олег Гагиев по кличке «Малыш».

Банда «Большого брата» принимала заказы на убийства любой сложности, а жертвами становились очень влиятельные люди, до которых добраться не мог никто, кроме Гагиева и его людей. Также члены ОПГ выполняли другие преступления на заказ.

Банда действовала очень жестоко. Например, в 2004 или в 2005 году (точная дата неизвестна) председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского бандиты живым забетонировали в бочке, которую держали в подвале одного из офисов. Банкира «Национального капитала» Дмитрия Плытника перед смертью пытали, чтобы он подписал необходимые документы, а затем обезглавили, бросив в реку с блинами от штанги, привязанными к ногам. При этом преступникам умело удавалось скрывать свои следы: тело Новосельского нашли только через 10 лет, а Плытника удалось опознать только в 2005 году по ДНК.

Кроме того, деятельность ОПГ прикрывала влиятельная североосетинская «крыша» – к ней относился тогда еще заместитель районного прокурора Мурат Габеев, оперативник УБОПа Рафаэль Калагов, а также сотрудник республиканского МВД Гиви Слонов. Вероятно, именно благодаря им первые три убийства, совершенные еще в 2003 году Гагиевым и его приближенными, несмотря на наличие уголовных дел, направленных в суд, сошли бандитам с рук. Как и многие последующие.

При этом Гагиев нередко избегал наказания и благодаря хитрости. Ходили слухи, что ему удавалось убедить вышедших на его след правоохранителей в том, что он и его люди работают на спецслужбы.

Вскоре у Гагиева сменилось прозвище, его стали звать Джако. Считается, что он получил его в честь хитроумного и изворотливого персонажа романа писателя Михаила Джавахишвили «Хизаны Джако».

Вышли на новый уровень, но начались аресты

В 2008 году Гагиев добровольно воевал на стороне Южной Осетии в конфликте с Грузией. А когда вернулся, его банда вышла на новый уровень и заявила о себе громкими преступлениями. Тогда членами ОПГ был убит мэр Владикавказа Виталий Караев. Примерно в то же время у бандитов появилось и правило – выход из банды возможен только мертвым.

Однако в этот же период сотрудники правоохранительных органов стали разрабатывать банду Гагиева. Тогда к расследованию были привлечены следователи Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому и Южному округам, а также МВД и ФСБ.

Уже в 2009 году сотрудникам удалось выйти на некоторых членов банды. Удалось арестовать в том числе Олега Гагиева и Рафаэля Калагова. И пока шло следствие, а члены ОПГ один за другим оказывались за решеткой, Джако даже не думал останавливаться. Уже в 2012 году ОПГ стала расширяться.

Тогда Гагиев создал три банды-подразделения преступного сообщества в Северной Осетии, чтобы «доминировать в криминальной среде». И, казалось, дела шли в гору, банду боялись все. С 2012 по 2013 были убиты шесть человек, включая заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

Но активная деятельность банды длилась недолго. Сыщики все ближе стали подбираться к главарю банды, из-за чего он бежал в Австрию.

Аресты и конец ОПГ

В 2014 году Гагиева объявили в международный розыск, а уже в 2015 он был задержан в Вене. Экстрадировать в Россию Джако удалось только в 2018 году.

При этом до того, как Аслан прибыл на родину, в интернете были созданы группы поддержки Гагиева, а также сайт «Свободу Аслану Гагиеву». Он был заполнен видеороликами, где жители Осетии, которым помогал Гагиев, просили власти Австрии не отдавать его России. Но это не сработало.

Когда Джако оказался на родине, 36 членов банды уже получили длительные сроки заключения от 12 лет до пожизненного. Еще семеро в настоящий момент находятся в международном розыске, столько же убиты самими членами ОПГ.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела Аслана Гагиева 4 октября 2021 года. Он обвинялся в организации ОПГ, бандитизме и убийствах, а также в организации покушений на убийства и незаконном обороте оружия.

Сегодня постановлением Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Аслан Гагиев был приговорен к пожизненному заключению.

Валерия Шавельева

Оригинал материала: “Газета.ру”