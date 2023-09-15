Представлен новый смартфон Infinix Note 30 VIP Racing Edition

Китайская марка Infinix объявила о выпуске своего нового смартфона – Note 30 VIP Racing Edition, дизайн которого был разработан совместно с автопроизводителем BMW.

Этот смартфон выделяется среди других своим смелым дизайном, включающим красные боковые рамки и окантовки камер. Задняя крышка с текстурой украшена полосками синего, бирюзового и красного цветов, которые также отражены в логотипе BMW.

Note 30 VIP Racing Edition оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Его производительность обеспечивает процессор Dimensity 8050 и 12 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 256 ГБ.

Емкость аккумулятора равна 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки до 68 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт. Корпус смартфона защищен от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP53.

Note 30 VIP Racing Edition оборудован тремя задними камерами: 108 МП (основная), 2 МП (макромодуль) и 2 МП (датчик глубины), а также фронтальной камерой с разрешением 32 МП.

Смартфон ожидается в продаже в ближайшее время по ориентировочной цене в $315.