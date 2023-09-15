 

Состояние тяжелое: Николаев попал в больницу

15.09.2023, 13:25, Разное
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Популярный артист и любимец многих в январе пережил непростое испытание. У него возникли проблемы с сердцем. Врачи провели исследования сосудов сердца, а после установили ему стены. Он нужен, чтобы восстановить кровоснабжение. Тогда госпитализация потребовалась из-за подозрения на инфаркт. Поклонники переживали за любимого артиста, однако, как заверил музыкант, с ним все хорошо и это не более, чем просто обследования.

Однако сегодня стало известно, что Игорь Николаев попал в больницу. Певца госпитализировали в Москве в тяжелом состояние. Из-за вновь появившихся проблем с сердцем врачи сейчас принимают решение о повторной операции. Для этого нужно провести обследования, а уже после будет приниматься решение.

Новость шокировала общественность, поклонники певица переживают за любимого исполнителя песен “Выпьем за любовь”, “Пять причин”. Однако близкие и родные не спешат комментировать произошедшее.

Раннее “Дни.ру” писало, что Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу.


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