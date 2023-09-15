Скандалы: Благие номерения

Как легализуют серый рынок гостевых домов

Осенью Госдума рассмотрит законопроект по гостевым домам, которые собираются легализовать как средство размещения туристов. Сейчас законодательство таково, что в индивидуальных жилых домах предоставлять услуги туристам, по сути, нельзя — и огромный гостиничный сектор находится в серой зоне: в одном только Крыму речь идет о 9 тыс. подобных гостевых домов и около 70 тыс. номеров в них.

Каким образом собираются легализовать гостевые дома, разбирались «Известия».

Вывести на белый свет

Вопрос обсуждался на выставке «Отдых» в Москве. Первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев посетовал на очень большую проблему с гостевыми домами, которые оказались вне закона, но легализовать их никак не получается: на предложенные законопроекты были даны отрицательные отзывы.

— Надеюсь, осенью рассмотрим законопроект о гостевых домах, чтобы огромный сектор теневой экономики вывести на белый свет, — сказал Николай Валуев.

Он также заметил, что одновременно ведется согласование базового закона «О туризме», но вопрос с гостевыми домами является одним из наиболее неотложных.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отмечает, что этот вопрос пытались урегулировать законодательно два последних года, но пока безуспешно. Между тем серый рынок велик.

— Только в Крыму речь идет о 9 тыс. таких средств размещения, многие из которых способны и готовы работать легально, но не имеют возможности в силу особенностей законодательства, — сказал Вадим Волченко. — Это уже проинвестированный номерной фонд — 70 тыс. номеров только в Крыму.

По его словам, аналогичная ситуация в Краснодарском крае и по всей стране. При этом у людей есть интерес к открытию новых гостевых домов.

— Это понятный способ семейного инвестирования: что бы такого оставить детям в курортном регионе? Построить небольшую гостиницу: на Алтае, Кавказе, Черном море, — сказал крымский министр. — Давайте дадим возможность людям работать легально, соблюдать выполнимые требования, увеличив при этом налоговые поступления и, безусловно, повысив уровень безопасности туристов.

Нездоровая конкуренция

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин подчеркивает, что проблему обсуждают как минимум с 2019 года в контексте гостевых домов, но более глобальный вопрос серого рынка средств размещения туристов еще старше, тем более что существуют еще так называемые меблированные комнаты, отели в жилых домах, запрещенные по закону, и т.д. Он приводит данные Booking.com, который оценивал теневой гостиничный рынок в России в 40% от общего объема.

— Гостевые дома платят за всё, как жилые дома, — в отличие от гостиниц, обложенных налогами. Это нездоровая конкуренция, — сказал он «Известиям». — Отдачи для государства нет, и одновременно это идет во вред развитию гостиничного бизнеса страны.

Председатель комиссии отельеров санкт-петербургского отделения «Опоры России» Эдуард Демидов замечает, что гостевые дома для местных жителей зачастую — хороший способ заработка, и иногда едва ли не единственный; для туристов это еще одна возможность получить услуги.

— Каждый год отчет местной администрации об объеме входящего туризма не соответствует объему официально зарегистрированного номерного фонда: если мы посчитаем количество приезжающих туристов в регион морского побережья и объем коллективных средств размещения и гостиничных объектов, то поймем, что мест явно не хватает, — сказал он «Известиям». — Но если рассматривать деятельность гостевого дома или размещение туристов в частном жилом доме, то это абсолютно незаконное действие, полный уход от оплаты налогов и нахождение в серой зоне.

Последний законопроект

Один из последних законопроектов на этот счет был внесен в Госдуму летом 2023 года. Предлагалось провести эксперимент с начала 2024 до конца 2026 года в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае по легализации гостевых домов.

В законопроекте давали определение гостевым домам как средству размещения, представляющему собой индивидуальный жилой дом или его часть, в котором номера используются для предоставления гостиничных услуг. При этом собственник гостевого дома, согласно законопроекту, должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства или в доме, расположенном на том же земельном участке.

Механизм легализации заключался бы во внесении сведений о гостевых домах в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Для этого общая площадь гостевого дома должна была составлять не более 1000 кв. м и не более 15 номеров; дом должен быть поставлен на государственный кадастровый учет, размещаться на земельном участке под ИЖС. Одно из важных предполагаемых требований — гостевой дом должен соответствовать категории «без звезд» и всем требованиям, которые предъявляются к гостиницам этой категории. Отметим, что среди требований, предъявляемых к гостиницам категории «без звезд», относятся, согласно закону, в том числе ежедневная уборка номера с заправкой постели, смена постельного белья как минимум раз в пять дней и т.д.

Рекламировать гостевые дома, в том числе на агрегаторах, согласно законопроекту, без указания регистрационного номера нельзя. За это предусматривается административная ответственность.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что гостевые дома оказались вне легального поля после того, как был принят закон от 15 апреля 2019 года № 59-ФЗ, установивший запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц и на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. Кроме того, в 2018 году было запрещено предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории.

Над законопроектом работали депутаты Госдумы: упомянутый Николай Валуев, а также, например, заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач. В документах, размещенных в системе обеспечения законодательной деятельности, говорится, что документ должен быть рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы.

Почему не могут принять законопроект

Инициатива, однако, не встретила понимания в отрасли. Геннадий Ламшин замечает, что документ получился сырым.

— Неправильно просто вносить гостевые дома в единый перечень гостиниц, — сказал он. — Надо разводить гостевые дома и гостиницы, даже к отелям без звезд их не стоит относить. Гостевые дома гораздо скромнее, проще, там другие услуги. Совсем простые номера, нет услуги питания, совсем не обязательно, что кто-то будет застилать постель и убираться в комнатах. Более того, если эти услуги включать — нормы войдут в противоречие с законом о жилых домах, где гостиничные услуги запрещены.

Эдуард Демидов из «Опоры России» также считает, что депутатский законопроект содержит малоэффективные систему учета и регламент работы этого типа объектов туристического размещения. Кроме того, полагает он, при обсуждении законопроектов на эту тему нужно учитывать и практику размещения туристов в квартирах — нельзя исключать этот тип деятельности из общих параметров применения законотворческой основы. Однако сама по себе инициатива очень важна: нельзя обходить проблему стороной, тем более что этот вид экономической деятельности имеет в себе огромный экономический запас и туристический потенциал. По его словам, нужно взять во внимание, что во многих точках мира такие гостевые дома становятся основным заработком для небольших населенных пунктов — потенциал очень большой.

Геннадий Ламшин отмечает, что о проблеме говорят очень давно, но принятию решений мешает в том числе тот факт, что постоянно меняется регулятор: сначала Минкультуры, потом Минэкономразвития, потом Ростуризм, теперь снова полномочия вернулись к Минэкономразвития.

— А рынок всё это время меняется, появляются другие требования, — сказал он.

Что нужно учесть

Геннадий Ламшин считает, что следует обязательно разработать классификацию, под которую будут подпадать гостевые дома и соответствующие требования к ним: по регистрации граждан, миграционному учету, если речь идет об иностранных гостях, по количеству разрешенных номеров, а также по режиму налогообложения, которое может быть щадящим для этого вида средств размещения. При выполнении этих условий цены за гостевые дома подтянутся к ценам гостиниц от нуля до двух звезд, считает он, что приведет к здоровой конкуренции на рынке.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов подчеркивает, что в первую очередь нужно определиться с самим понятием гостевого дома.

— Потому что есть случаи, когда построенные отели под 100 номеров объявляются гостевыми домами, — сказал он «Известиям». — Кроме того, часть гостиничных предприятий открывалась на землях ИЖС, и формально их деятельность теперь не соответствует статусу земельного участка. Тут надо навести порядок.

Вадим Прасов также призывает учесть, что при переходе в легальную зону собственник гостевого дома лишается головной боли по поводу регуляторики, но у него добавляются обязательства с точки зрения налогов, отчетности, регистрации гостей и т.д.

Сергей Гурьянов

Оригинал материала: “Известия”