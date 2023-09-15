 

Глава ВТБ Костин оценил вероятность нового мирового экономического кризиса

15.09.2023, 12:20, Разное
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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью для РБК заявил, что на данный момент не существует предпосылок для нового мирового экономического кризиса.

Он подчеркнул, что хотя на данный момент нет видимых глобальных экономических проблем, это не означает, что кризис исключен в будущем. Костин также отметил, что экономические кризисы всегда возникают неожиданно, и важно быть готовыми к ним. Центральный банк активно использует стресс-тесты, чтобы подготовить банки к любым исходам.

В качестве примера глава ВТБ упомянул экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, которые затронули экономику всего мира.


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