Мнение: Счастье НЕ управлять. Продолжение

Начало см. здесь

Лифты, отходившие свой срок

Вот еще одна всем в Москве известная хохма – замена лифтов. Многие дома, в которых живут миллионы москвичей, стоят по 40, 50 и даже более лет – и известно, что лифты, которые в них ездят, в силу неизбежного износа своих движущихся механизмов имеют гораздо меньший срок эксплуатации, по истечению которого эти лифты необходимо менять. Именно – даже не ремонтировать, а менять полностью! Иначе они становятся опасными. Детский кошмар горожанина, знакомый, наверно, каждому – оказаться в падающем лифте с оборванным тросом: тесная кабина, вырваться никак невозможно, бежать некуда, приступ клаустрофобии – и удар!

В моем доме, где я живу с 5 лет, менять лифты затеяли еще при Лужкове, в начале «нулевых». Помню, как меня это потрясло. То есть, с одной стороны, я был этому, конечно, рад – но с другой уже тогда смутно понимал, что «в этом есть что-то не то». Как-то странно: я ведь об этом не просил! А я ведь собственник! Как это случилось?! Почему вдруг добрый Лужков всё это затеял? Это же не его дом??

А всё было просто: в один прекрасный день просто «начали работы» (тогда еще, кажется, ЖЭК), пригнали технику, старые кабины вытащили, новые поставили. В «жировке» за такую явно крайне недешевую как работу, так и поставку, не добавили ни рубля. Это просто выглядело как какая-то чистая благотворительность. Со стороны – кого? Лужкова? Города?! Причем хорошие лифты поставили – до сих пор ездят. Даже с зеркалами внутри, с уже предусмотренной «антивандальной защитой» – зеркало сумели-таки расколотить только через 10 лет…

Но с чего??

Либерализм и либертарианство

С моей, печальной и унылой точки зрения, из ситуации для жильцов, у которых в доме подошел к концу срок безопасной эксплуатации лифта, могло быть только два выхода, условно «либеральный» и «либертарианский». Либеральный – более человеколюбивый, исходящий из принципа, что все-таки люди – наше главное богатство. Поскольку лифт стал потенциально небезопасен, должен был приехать какой-нибудь Ростехнадзор, проверить документацию, определить, что старый лифт действительно уже «того» – после чего его выключить, опечатать механизм и запретить его эксплуатацию. Ибо нехрен рисковать! Тем самым предоставить жильцам и собственникам полную свободу: хотите поднимайтесь на свой 10-й этаж пешком, не хотите – съезжайте/продавайте свои апартаменты на высоких этажах, но лифтом пользоваться НЕЛЬЗЯ! Или – собирайтесь своим советом собственников, скидывайтесь как хотите, нанимайте грузчиков, техников, покупайте новый лифт и устанавливайте его взамен старого.

Либертарианский, то есть более жестокий и агрессивный вариант – все то же самое, только ничего не опечатывать, разве что повесить объявление, честно предупреждающее, что данным лифтом пользоваться небезопасно. А там уж – пусть каждый решает на свой страх и риск, свобода же! Не боишься – езжай на лифте, боишься – указанные три варианта.

Предложи выбор из этих двух решений проблемы доброму российскому обывателю, что он выберет? С его точки зрения оба проникнуты жесточайшей мизантропией и русофобией, и предлагать их может только бесчеловечный маньяк. На этом примере легко понять, откуда в русских людях их ненависть к самому понятию «либерализм» – который, на их взгляд, доказал за 30 лет, что предназначен исключительно для того, чтобы извести под корень всех бедных и несчастных, заставить их рисковать, страдать и умирать.

И поэтому, как мы видим, в РФ повсеместно (на самом деле не только в Москве) принято третье решение: оплатить должен Город. Почему? Да потому что у него денег много. Он же – Государство, а не бедный и беззащитный, никому не нужный российский жилец… Так будет справедливо. А то, почему «город» должен платить за поддержание чужой, не принадлежащей ему недвижимости – ну, у него судьба такая.

Но почему не ТСЖ?

Однако – почему все-таки не ТСЖ? Напомню (хотя большинство этого никогда и не знало), что опять-таки «по идее» (да и по закону) идеальная схема должна была выглядеть так: коллективным собственником многоэтажных домов являются «товарищества собственников жилья», они собирают деньги сами с себя и нанимают на общих собраниях специальные частные организации, созданные энтузиастами как раз для того, чтобы управлять чужой недвижимостью (УК) – искать для домов поставщиков воды, электроэнергии, тепла, компаний по вывозу мусора и т.д., соревнуясь меж собой, кто сможет это делать максимально качественно и недорого. Ну а собственники смотрели бы, как разные УК трудятся, сравнивали их меж собой, эффективных бы нанимали, неэффективных – выгоняли, и, в общем, понемногу бы профессионализм у всех рос, рынок, все дела…

В реальности, однако, быстро выяснилось, собственники по большей части не желают решать на собраниях даже самые элементарные вопросы, все норовят завысить расценки и ничего не делать, а деньги, которые собирают с «владельцев недвижимости», можно многократно красть на любом этапе, сами «управляющие» от ТСЖ легко коррумпируются, и полиция и суды абсолютно не торопятся разбираться в дрязгах и склоках, которые все эти ТСЖ порождают. И в общем, это всё какой-то ад.

Исторический бекграунд

Одна из базовых причин такого положения вещей – то, что все жители РФ родом из совка, а совок вообще не предусматривал, во-первых, никакой общественной собственности, а во-вторых – никакого самоуправления. Совки в советских городах привыкли (и Соввласть их к этому старательно приучала), что всё решается «само», безо всякого участия советского человека. Максимум, что мог советский человек – пожаловаться. На сантехников, на водопроводчиков, на дворников. Это всё. Жаловались советские люди самозабвенно, тем более что «работники ЖКХ» были в советской иерархии» презираемой кастой, на которых МОЖНО было жаловаться, а про то, как они плохо работают, снимали даже фильмы (например, «Афоня»).

Однако надо понимать, что сама позиция жалобщика – позиция инфантильная, детская. «Я пожалуюсь, и взрослые дяди все мои проблемы решат». Собственность же предполагает по определению, что жаловаться… некому. Ты – сам хозяин. Ты и решай, чем топить, как топить и сколько платить. Но – как быть, если таких же собственников еще сотни??

Это совершенно новый, непонятный и чуждый советскому человеку опыт. Это столкновение интересов. Это необходимость отрывать от себя, что, в частности, еще и решать проблемы других, своих соседей (из которых далеко не все приятные). И это, что греха таить – постоянный риск. Риск, что тебя обманут, обведут вокруг пальца, запутают, да что там – просто переорут, подавят! И кто – такие же охламоны, как ты сам!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ