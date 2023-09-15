 

Концерн Volkswagen начал производство энергетически нейтральных автомобилей

15.09.2023, 11:33, Разное
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Концерн Volkswagen вывел на рынок инновационный автомобиль, который наконец-то перестанет проделывать дыры в озоновом слое, сократит содержание углекислого газа в атмосфере и позволит перейти от проблемы глобального потепления к следующему пункту в списке проблем человечества.

Новая модель под наванием OOPS.4 – первое в истории транспортное средство, который может преодолеть на одном литре бензина абсолютно неограниченное расстояние, ведь при его движении бензин не расходуется вовсе. Первые покупатели остались в полном восторге от комфорта и тишины в салоне.

Энергетическая нейтральность обеспечивается тем, что в машине отсутствует двигатель. Под капотом можно найти благодарственную открытку и информационные буклеты о необходимости борьбы с глобальным потеплением, а также инструкцию с описанием возможных способов транспортировки автомобиля: на буксире, с толкача, своим ходом под горку, через педальный привод (докупается отдельно).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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