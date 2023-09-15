Мнение: Пробежка в Грозном

С фотокорреспондентом Светланой Видановой мы прилетели в Грозный накануне рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Зареме Мусаевой, жене бывшего федерального судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери сыновей, позволивших себе критику Рамзана Кадырова. Кажется, о ее уголовном преследовании узнал весь мир, когда 4 июля в Грозном подверглись нападению моя коллега Лена Милашина и адвокат Мусаевой Александр Немов. Оба они прибыли на вынесение приговора Зареме.

Нас Грозный встретил более дружелюбно. Мы переночевали в гостинице, около семи утра я вышел на пробежку. В кроссовках, спортивных трусах и футболке. Добежал до многоэтажек, где нашел очень добротный спортивный городок. Поподтягивался на перекладине, позанимался на других снарядах, побежал обратно. У входа в гостиницу меня поджидал сотрудник Росгвардии.

— Почему вы нарушаете общественный порядок? — вежливо, но строго спросил росгвардеец.

— Заниматься физкультурой в семь утра — это нарушение? — удивился я.

— Почему вы в трусах?

— Вы шутите? — еще больше удивился я. — Нельзя бегать в спортивных трусах?

— Нет, не шучу, — сурово проговорил сотрудник Росгвардии. — Вы в Грозном, у нас так нельзя появляться в публичных местах.

— А я знаю одно публичное место, где 22 мужика бегают в трусах, а десятки тысяч человек скандируют «"Ахмат", вперед!». Футбольное поле — это тоже публичное место. Почему футболисты «Ахмата», «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Рубина», играя в Грозном, бегают на поле в трусах? И их еще по телевизору показывают…

Сотрудник Росгвардии растерялся.

— Хорошего вам дня. Но не ходите так по городу.

В суд я, естественно, поехал в брюках.

подробности

….Верховный суд Чечни рассмотрел апелляционную жалобу на приговор, вынесенный 4 июля 2023 года федеральным судьей Ахматовского районного суда Грозного Мусой Эдиевым в отношении Заремы Мусаевой. Коллегия Верховного суда Чечни из трех судей под председательством Эльмана Адилсултанова решила, что 5,5 лет колонии — это чересчур суровое наказание. И снизила срок лишения свободы на полгода — до 5 лет.

Кроме того, Верховный суд Чечни изменил женщине режим отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение. С учетом того, что день в тюремной камере приравнивается к двум дням колонии-поселения, а Мусаева находится в СИЗО уже более полутора лет, с 1 февраля 2022 года, до освобождения ей остается около 20 месяцев.

Решение об изменении режима отбывания наказания, по всей видимости, было принято еще до начала судебного заседания в Верховном суде Чечни. Потому что даже гособвинитель Марина Болдырева, симпатичная блондинка с длинной косой и погонами подполковника на плечах, выступая в прениях, попросила суд смягчить приговор «с учетом состояния здоровья подсудимой».

Но замена колонии общего режима на колонию-поселение вряд ли произошла из соображений гуманизма. Дело в том, что на территории Чечни нет женских колоний общего режима.

И для исполнения приговора Зарему Мусаеву пришлось бы этапировать за пределы Чечни, что вряд ли входило в планы чеченского руководства. А вот женская колония-поселения в Чечне есть. И именно туда теперь отправят Мусаеву.

Фотографии отсюда

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