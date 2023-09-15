Мнение: О новых сроках окончания СВО… Знаете, какой главный вопрос?

Я бы сказал, что это… гм… неожиданно. И довольно смело даже по нынешним временам, где самые дерзкие прогнозы через какое-то время оказываются… недостаточно смелыми.

Тем более, говорит не абы кто. Не отставной эксперт из бывших вояк с полковничьим, а то и лейтенантским званием, а самый настоящий действующий военный. Генерал-майор по воинскому званию. Не в запасе и не в почётной ссылке в какую-нибудь «группу советников», а на вполне заметной должности в Минобороны.

Правительство и Вооружённые силы Германии не исключают, что нынешний «украинский кризис» может продлиться… до 2032 года. Такое мнение высказал генерал-майор Бундесвера, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг. По его словам, и власти, и военные Германии настраиваются на долгий вооружённый конфликт и готовы предоставлять долгосрочную поддержку Киеву. «Мы готовы сделать время нашим союзником, а не союзником [президента РФ Владимира] Путина», — приводит слова немецкого генерала австрийское издание Express.

Сказанное Кристианом Фройдингом, наверное, не следует трактовать как долгосрочный план ФРГ так затянуть «конфликт на истощение», чтобы в итоге РФ была вынуждена отступить так же, как #СССР в своё время покинул Афганистан после почти целого десятилетия «интернациональной военной помощи братскому народу». Но генерал явно имел в виду не только лишь дату окончания «последнего» президентского срока Владимира Путина, но и афганский опыт. В целом тогда ни Европа, ни #США не страдали материально, снабжая афганских моджахедов оружием, оказывая им финансовую, разведывательную, организационную и тренировочную поддержку. Правда, затем на руинах неудавшегося социалистического Афганистана возник запрещённый в РФ «Талибан», который далее нанёс поражение той же Америке. Но это уже совсем иное дело.

С другой стороны, не слишком похоже, чтобы нынешний «украинский кризис» был способен перейти из нынешней горячей фазы в стадию более-менее глубокой заморозки. А это означает 10 лет непрерывных жестоких боёв, уносящих многие тысячи жизней.

Так что главный вопрос…

Украины на такое хватит? А украинцев?

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