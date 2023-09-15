“Торпедо” из Нижнего Новгорода одолело “Куньлунь Ред Стар” в регулярном матче КХЛ

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) “Торпедо” из Нижнего Новгорода одержало победу над “Куньлунь Ред Стар” со счетом 5:2.

Встреча прошла на домашней арене “Торпедо” и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. 28-летний нападающий китайской команды Девин Броссо оформил дубль, поразив ворота соперников на 7 и 36-й минутах матча. В третьем периоде Андрей Белевич, Василий Атанасов и Максим Летунов забросили ответные пять шайб, выведя “Торпедо” вперед. Летунов отметился тремя голами.

Следующий матч для “Куньлунь Ред Стар” состоится на их домашней арене против “Локомотива” 16 сентября, начало в 16:00 по московскому времени. “Торпедо” в тот же день отправится на выездной матч против “Ак Барса”.