 

ЕЦБ практически исчерпал возможности ужесточения денежной политики

15.09.2023, 9:50, Разное
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании, прошедшем в четверг, 14 сентября. Это уже десятое увеличение ставки подряд, и теперь она составляет 4,5%, по депозитам — 4%, а по маржинальным кредитам — 4,75%. Повышение объясняется продолжающимся высоким уровнем инфляции.

Согласно данным Евростата, годовая инфляция в зоне евро в августе составила 5,3%. Этот уровень вызывает беспокойство у регулятора, и ЕЦБ решил ужесточить денежно-кредитную политику в попытке сдержать инфляцию. Предполагается, что возврат к целевому значению в 2% займет не менее двух лет.

Прогнозы по инфляции в странах зоны евро также были скорректированы. Ожидается, что годовая инфляция составит 5,6% в 2023 году и 3,2% в 2024 году. Эти изменения связаны с ростом цен на энергоносители, включая дорожающую нефть.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выразила уверенность в том, что удержание ставок на текущем уровне поможет вернуть инфляцию к целевому значению. Однако она отметила, что пиковые значения пока не достигнуты.

Госпожа Лагард также подчеркнула слабость европейской экономики. Прогнозы роста ВВП зоны евро были скорректированы, и теперь ожидается, что экономика вырастет на 0,7% в 2023 году, на 1% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году. Цифры оказались ниже предыдущих оценок и отражают долгосрочные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ.


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