 

Требования к разрабатывающимся в России играм закрепят законодательно

15.09.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Межведомственная комиссия приступила к разработке законодательных требований к компьютерным играм, разрабатывающимся в России.

После согласования их закрепят на уровне закона, а также установят ответственность за несоответствие новых игр государственному стандарту.

Согласно черновику концепции, первым делом следует исключить не прижившийся и расплывчатый термин «игры» и заменить его более понятным и смыслосодержащим: «аудиовизуальное интерактивное программное обеспечение».

Также будут установлены простые, продиктованные временем условия: название игры должно будет по умолчанию отображаться на русском языке, включая и экспортные варианты, а её тематику разработчикам предложат выбрать из списка рекомендованных государством, отражающих ценности многонационального народа Российской Федерации, его культуру и историю. Игроделам также запретят включать в свои произведения «элементы, выражающие неуважение к обществу или являющиеся непристойными».

– Цель разрабатываемого комплекса законодательных изменений – повышение качества и востребованности отечественной игровой продукции, улучшение её позиций на внутреннем и зарубежных рынках, актуализация её тематики с учётом национальных интересов нашей страны, – пояснил один из членов межправительственной комиссии. – Эта сфера у нас и так сейчас неплохо развита даже по мировым меркам, но есть куда развиваться. Как говорят – всё, за что берётся государство, становится только лучше. Так и с играми будет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Ключ к борьбе со старением организма найден

16.09 / НАСА опубликовало отчет о НЛО

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика