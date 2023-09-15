Требования к разрабатывающимся в России играм закрепят законодательно

Межведомственная комиссия приступила к разработке законодательных требований к компьютерным играм, разрабатывающимся в России.

После согласования их закрепят на уровне закона, а также установят ответственность за несоответствие новых игр государственному стандарту.

Согласно черновику концепции, первым делом следует исключить не прижившийся и расплывчатый термин «игры» и заменить его более понятным и смыслосодержащим: «аудиовизуальное интерактивное программное обеспечение».

Также будут установлены простые, продиктованные временем условия: название игры должно будет по умолчанию отображаться на русском языке, включая и экспортные варианты, а её тематику разработчикам предложат выбрать из списка рекомендованных государством, отражающих ценности многонационального народа Российской Федерации, его культуру и историю. Игроделам также запретят включать в свои произведения «элементы, выражающие неуважение к обществу или являющиеся непристойными».

– Цель разрабатываемого комплекса законодательных изменений – повышение качества и востребованности отечественной игровой продукции, улучшение её позиций на внутреннем и зарубежных рынках, актуализация её тематики с учётом национальных интересов нашей страны, – пояснил один из членов межправительственной комиссии. – Эта сфера у нас и так сейчас неплохо развита даже по мировым меркам, но есть куда развиваться. Как говорят – всё, за что берётся государство, становится только лучше. Так и с играми будет.

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