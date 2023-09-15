Дробязко заявила, что не откажется от России ради сохранения литовского паспорта

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко выразила свое мнение относительно решения литовского сейма лишить ее гражданства.

“Если теперь, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство,” – заявила Дробязко.

21 июня стало известно, что литовский сейм инициировал процедуру лишения Маргариты Дробязко гражданства Литвы. Причиной для такого решения послужило выступление фигуристки в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Сама Дробязко отметила, что не имеет возможности поповлиять на данную ситуацию.

Маргарита Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов. В их активе две бронзовые медали чемпионата Европы и еще одна бронза с чемпионата мира.