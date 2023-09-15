Лайфхак дня: как чистить кузов с помощью автомобильной глины

Автомобильная глина — смесь из природной глины с добавлением синтетических веществ. Представляет из себя цепкий материал, который может захватывать крупные и мелкие частички грязи с кузова машины.

Производители обещают: глина поможет бережно удалить загрязнения не только на кузове, но и на стеклах или фарах. Существует несколько типов глины для очистки кузова. “Принципиальное отличие их друг от друга заключается в чистящих свойствах. Для повседневного и бытового использования лучше использовать безабразивные глины, потому что они достаточно безопасны для ЛКП и других поверхностей. Если нам нужно убрать прям глубокие въевшиеся загрязнения, то лучше использовать абразивную глину”, — цитирует владельца студии по уходу за автомобилями Дмитрия Манкова Пятый канал.

По заверениям специалистов, 100 граммов глины хватит, чтобы полностью очистить легковой автомобиль. Эксперименты показали, что сложные загрязнения вроде краски или древесной смолы только глиной удалить не получится. А против битума, минеральных отложений или обычной пыли она и правда работает. Причем подойдет даже самый дешевый образец.