В Зимбабве задержан каннибал, который за неделю убил и частично съел пять человек

В Хараре, столице Зимбабве (Южная Африка), с 28 августа по 4 сентября 2023 года были обнаружены тела пять человек. Тела были выпотрошены и некоторые органы и части тел удалены.

Все погибшие были молодыми бездомными и у всех были характерные травмы головы, ставшие главной причиной их смерти.

Это может показаться сюжетом дешевого фильма ужасов или городской легендой – маньяк охотится за бездомными бродягами ради человеческого мяса, но для зимбабвийцев это стало жестокой реальностью.

4 сентября полиция схватила 20-летнего Тандолвенкоси Ндлову по подозрению в серии массовых убийств и каннибализме, в чем Ндлову сразу же признался, сказав, что да, убивал и ел человечину.

Правда позже он отказался от своих слов, заявив, что сделал признание под давлением, но у полицейских есть на него серьезная улика – кто-то заметил Ндлову, когда он пытался отрезать гениталии у своей последней жертвы. Когда его вспугнули, он убежал, но вскоре полиция его нашла и арестовала.

Указывается, что бездомных Ндлову убивал с помощью тяжелых булыжников. Подкрадывался к намеченной жертве и бил ее камнем по голове. Потом осколком стекла распарывал живот и вытаскивал внутренние органы, отрезал гениталии и иногда руки или ноги, чтобы потом поджарить их на костре и съесть.

Ндлову без проблем убил пятерых человек всего за восемь дней, так как он сам был бездомным и не вызывал подозрение у других бродяг.

Сообщается также, что до того, как начать убивать людей в Хараре, Ндлову был причастен к смерти трех человек в своем родном городе Булавайо. И даже успел два раза отсидеть в тюрьме.

Когда кто-то начал жестоко убивать и поедать бездомных в Хараре, среди них началась сильная паника. В попытке сохранить себе жизнь бездомные начали собираться на ночь в крупные группы. Некоторые и вовсе поспешили бежать из города.

“Мне повезло, что я жив, а ведь я мог бы быть уже мертв. Представьте только, что вас поджаривают на костре. Его арестовали, но я все еще боюсь. Улицы больше не безопасны”, – говорит 16-летний бродяга Панаше Учена.

По словам Учены, он лично видел останки жертв каннибала, которые валялись на земле без нескольких частей тела.

Многие из бездомных Хараре это подростки и молодые люди до 25 лет, такие же как сам убийца.

“Это было страшно, особенно когда я увидел мертвые тела жертв. Кровь была повсюду, все вытекало наружу. Я не знаю, что на него (Ндлову) такое нашло”, – говорит Учена.

Другой бродяга, 17-летний Блессинг Маунгва, сказал, что, хотя арест Ндлову принес им облегчение, им теперь страшно продолжать жить на улицах.

“Когда мы потеряли одного из нас, мы подумали, что убийца был каким-то приезжим сектантом. И это была тяжелая неделя для нас, когда мы узнали, что было убито еще больше бездомных. Улицы превратились в ад. Мы не знали, кто станет следующим. Мы лишь могли уповать на Бога”, – сказал он.

Ему вторит еще один молодой беспризорник по имени Проспер:

“Мы живем в страхе подвергнуться нападению из-за жестоких убийств, и с тех пор мы спим группами, чтобы защитить себя. Он [Ндлову] должен оставаться в тюрьме и не выходить, потому что нам очень страшно”.

Тем временем Джордж Кандиеро, президент Национальной ассоциации традиционных целителей Зимбабве, предположил, что Ндлову мог убивать в ритуальных целях.

“Это может быть следствием безумия или он был убежден, что получит от этого [ поедания человечины] какую-то определенную силу. Это определенно находится на темной стороне, и это что-то непонятное”