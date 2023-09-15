 

В ООН призвали Россию прекратить удары по портам и зернохранилищам Украины

15.09.2023, 7:13, Разное
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В Украине почти каждый второй день наносится удар по зернохранилищам и портовым сооружениям, заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Денис Браун.

Война в Украине«Очень тревожно слышать, что два украинских порта на реке Дунай снова подверглись ударам во время ночных атак России на Одесскую область. По данным портовых властей, в результате этого трагического события пострадали как минимум шесть мирных жителей», – прокомментировала она удары, нанесенные Россией минувшей ночью.

«Сегодняшний удар по украинским портам стал 21-м подобным нападением с того момента, когда России приняла решение прекратить Черноморскую инициативу менее двух месяцев назад. Это шокирует, но с 17 июля почти каждый второй день происходит нападение, направленное на жизненно важные портовые и зерновые объекты в Украине», – сказала Браун.

Российские удары имеют катастрофические последствия как для народа Украины, так и для 345 миллионов человек, страдающих от голода во всем мире, подчеркнула Браун. Она напомнила о том, что международное гуманитарное право строго запрещает нападения на гражданскую инфраструктуру. «Это должно прекратиться», – сказала Браун.


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