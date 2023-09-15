 

Россияне принялись скупать квартиры в ожидании увеличения первоначального взноса по ипотеке

15.09.2023, 4:50, Разное
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Рынок первичного жилья попал в ситуацию, которую охарактеризовала понятием начался аврал. Россияне принялись скупать квартиры, ожидая увеличения первоначального взноса.

Риелтор, эксперт по новостройкам Роман Крылов рассказал о наметившейся тенденции. По словам специалиста, она возникла на фоне повышения ключевой ставки Центробанка в августе. Эксперт также предупредил, что очередное ее повышение ожидается еще и завтра, по итогам нового заседания совета директоров ЦБ. “Это отразится на стоимости всех кредитных продуктов: ипотеки, потребительского кредитования и так далее. А еще через шесть дней повышают первоначальный взнос до 20% вместо прежних 15%. Тем, у кого накоплено лишь 15%, нужно успеть закрыть сделку к 19 сентября”, — цитирует риелтора интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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