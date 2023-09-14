 

Органические молекулы способны уничтожать стареющие клетки

14.09.2023, 22:30, Разное
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Нетоксичные органические молекулы выборочно уничтожают стареющие клетки или ингибируют ферменты, необходимые для их уничтожения, таким образом заставляя клетки оставаться в «тонусе», а не повреждаться.

Все эти действия сопровождаются перестройкой клеток, но, с другой стороны, они получают дополнительное преимущество в виде поддержания и улучшения здоровья организма, и создания дополнительных точек роста, таких как мышцы, соединительная ткань, кожа, волосы и ногти.

Вещества, которые присутствуют в такой добавке, помогают восстановить клетки, повреждённые вредными условиями окружающей среды. Этот продукт также является мощным антиоксидантом. Как показывают исследования, соединения помогают защитить стареющие и легко повреждающиеся клетки, также как и натуральные антиоксиданты, такие как витамин E.


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