 

Выздоравливающая Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности: певица сильно рискует

14.09.2023, 21:30, Разное
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Не прошло и месяца, как попавшая в серьезное ДТП Лада Дэнс вернулась к работе. Например, недавно стало известно, что певица принимает участие в шоу “Битва поколений” на телеканале “Муз-ТВ”. Артистка зашла на съемочную площадку на костылях, чем лишний раз напомнила о своем вызывающем тревогу состоянии. Об этом пишет “Царьград”.

Лада призналась, что работа помогает справиться с болью. Мол, благодаря вырабатывающемуся адреналину боль отходит на второй план. Однако исполнительнице хита “Девочка ночь” стоит себя поберечь, и об этом говорят врачи. Певица рискует снова попасть в больницу.

Психолог и бизнес-коуч Алена Ходош считает, что участие в новом шоу скажется не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии Лады. Эксперт не исключает возможности возникновения нервного срыва, ведь прошло очень мало времени. А восстановление после операции, которую перенесла артистка, занимает значительно больше времени. Слова психолога приводит интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Таким образом, Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности. Ей же следует заняться своим состоянием, в том числе эмоциональным, и обратиться к специалистам.


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