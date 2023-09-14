При тренировках может работать воспалительный ген

Гены, которые в результате тренировок активируются, способны усилить выработку тестостероновых гормонов. Допустим, вы устали от плавания. В кабинете врача вам порекомендовали делать джонку из велосипедной камеры, которая должна вас защитить от переохлаждения. Вы тренируетесь, но в результате ничего не происходит.

Вы делаете джонкой изо льда и шипов – но в итоге вас оглушает свет молнии. А все потому, что вы не убили ген, который отвечает за воспаление в мышцах в результате многих дней плавания. Этот ген оставляет открытым путь к росту мышц, так как защищает клетки от клеточной гибели.

Единственный способ убить ген, отвечающий за воспаление – прекратить тренировки.