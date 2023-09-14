Нетаньяху и Маск собираются обсудить антисемитизм в Twitter

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с миллиардером Илоном Маском в Кремниевой долине (штат Калифорния, США) 18 сентября. Основной темой обсуждения будет проблема растущего антисемитизма в социальной сети Twitter, пишет издание The Washington Post.

Согласно данным WP, американские правозащитные организации обвиняют Маска в разжигании ненависти в соцсети путем “амнистии” различных пользователей, которые были ранее заблокированы за антисемитские высказывания. Один из ярких примеров такой “амнистии” – разблокировка аккаунта последователя теории превосходства белой расы Ника Фуэнтеса, которого Twitter забанил еще в июле 2021 года.

Подробности предстоящей встречи Нетаньяху и Маска пока не раскрываются, однако, согласно WP, она состоится при поддержке различных “лидеров еврейского бизнеса” в Кремниевой долине, включая основателя IT-компании Palantir Джо Лонсдейла.