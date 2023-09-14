 

Российское правительство выделит 1 млрд рублей на восстановление порта Мариуполя

14.09.2023, 17:55, Разное
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Российское правительство под руководством премьер-министра Михаила Мишустина приняло решение направить около 1 миллиарда рублей на восстановление морского порта Мариуполь на Азовском море. Об этом пояснила пресс-служба правительства.

Это стратегическое решение направлено на увеличение проходимости порта, повышение устойчивости транспортной инфраструктуры в южном регионе России. Оно имеет важное значение как для развития жилищного строительства и работающих промышленных предприятий, так и для обеспечения населения всем необходимым.

Мишустин также подчеркнул, что морской порт Мариуполь на Азовском море является единственной глубоководной грузовой гаванью в этом регионе. Он отметил, что ключевые объекты порта требуют немедленного восстановления.

Премьер-министр поручил скорректировать бюджетный проект на ближайшие три года для выполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее в августе сообщалось о поставке около 32 тысяч тонн стройматериалов в логистический центр порта Мариуполь.


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